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21:46, 5 марта 2025

Преследование журналистов в Азербайджане обеспокоило европейских правозащитников

Полиция преградила путь журналистам к офису Toplum TV. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан оказался в числе лидеров среди стран Европы по количеству содержащихся в тюрьмах журналистов, на конец 2024 года их насчитывалось 30, подчеркнула Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана Советом Европы в 2015 году в сотрудничестве с известными международными неправительственными организациями, действующими в области свободы выражения мнений, и ассоциациями журналистов. Партнерами Платформы являются: Ассоциация европейских журналистов, Комитет защиты журналистов, Европейский вещательный союз, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Free Press Unlimited, Index on Censorship, Международная федерация журналистов, Международный институт информационной безопасности, Международный институт прессы, Pen International, Репортеры без границ, Фонд имени Рори Пека, фонд "Справедливость для журналистов".

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов выпустила 5 марта 98-страничный доклад под названием "2024: Противостояние политическому давлению, дезинформации и подрыву независимости СМИ", в которых указываются риски и угрозы, с которыми сталкивались журналисты в Европе в 2024 году.

Помимо проблем с безопасностью журналистов в ходе конфликта между Россией и Украиной в  исследовании указаны цифровая слежка и ее риски для конфиденциальности источников, транснациональные репрессии в отношении репортеров, в частности, из России и Белоруссии, а также тенденция к захвату СМИ правительствами в некоторых странах.

 В отчете говорится о растущей угрозе дезинформации, включая контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и государственную пропаганду, используемые для манипулирования общественным мнением и подрыва независимой журналистики.

В 2024 году партнеры Платформы опубликовали 266 оповещений о физических нападениях, запугивании, задержаниях, безнаказанности и других ограничительных действиях, что немного меньше количества оповещений в 2023 году (285), но значительно выше уровней до COVID. Странами с наибольшим количеством оповещений стали Украина (40), большинство из которых были связаны с контролируемыми Россией территориями, Россия (32), Турция (28), Сербия (20) и Грузия (18). В Грузии наблюдался самый резкий рост числа оповещений, более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за нападений на журналистов во время проевропейских протестов.

 По состоянию на 31 декабря 2024 года в Европе под стражей содержались 159 журналистов, в том числе 44 в Белоруссии, 30 - в Азербайджане, 29 - в России (в дополнение к 28 на контролируемых Россией территориях Украины), 27 - в Турции и один - в Грузии.

В поименном списке по Азербайджану указаны арестованные по делу Toplum TV Акиф Гурбанов, Мушфиг Джаббар, Алескер  Мамедли,  Али Зейнал, Рамиль Бабаев, Илькин Амрахов,  по делу Abzas Media  Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Эльнара Гасымова, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Фарид Мехрализаде, Мохаммед Кекалов, по делу Meydan TV  – Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Рамин Деко (Джебраилзаде), Натиг Джавадлы, а также Бахруз Самедов, Эльнур ШукюровАршад ИбрагимовОсман Нариманоглу, Аслан ГурбановИмран Алиев, Рашад Рамазанов, Азиз Оруджев, Полад Асланов, Аваз Зейналлы, Ибрагим Гумбатов.

Партнеры платформы рассматривают ряд рекомендаций, призывающих Совет Европы, Европейскую комиссию и 46 государств-членов Совета Европы к усилению правовой защиты журналистов, защите от дезинформации и мерам по борьбе с захватом и слежкой за СМИ. Они призывают правительства и институты поддерживать свободу прессы посредством реформ политики, прозрачности и усиления защиты от угроз и преследований.

 Азербайджанский правозащитник в изгнании, соучредитель Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что в отчете Платформы отражены не все факты преследований журналистов в Азербайджане.

"В список включены имена 30 лиц. Не все они журналисты, среди них есть активисты и блогеры. Но в этом смысле претензий к авторам нет. Ибо все указанные лица пострадали за свободу выражения. Но в то же время в отчет вновь не попали некоторые журналисты. В частности, в нем нет главы  YouTube-проекта Kanal 11 Теймура Керимова, который был арестован еще в декабре 2023 года года по обвинению в вымогательстве, ему уже и приговор вынесен. Это дело очевидно сфабрикованное. Теймур Керимов активно освещал протестные акции, проблемы произвола чиновников на местах, за это подвергался гонениям, задержаниям. Также в доклад в части об убийствах журналистов не попал случай с убийством журналиста, представителя ЛГБТ*-сообщества Аваза Хафизли", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, с целью отражения полной картины нарушения прав журналистов и получения полной информации обо всех случаях давления на представителей медиа платформа должна также сотрудничать с местными и региональными правозащитными структурами.

"К сожалению, в докладе не затрагивается вопрос об отсутствии адекватной реакции структур самого Совета Европы на факты преследования журналистов. Часто руководители и чиновники Совета Европы занимают конформистскую позицию, не поднимают вопросы давления на журналистов на встречах с официальными лицами правительств стран, где это происходит, не делают публичных заявлений", - сказал Гусейнов.

Он с сожалением констатировал, что тренд на репрессии журналистов в Азербайджане был продолжен в 2025 году.

"С начала года арестованы уже четверо журналистов, включая Фарида Исмаилова, Шамшада Ага, Нурлана Гахраманлы и Фатиму Мовламлы. Еще одна задержанная, Шахназ Бейляргызы, хотя впоследствии была переведена под домашний арест, однако она остается под следствием и ей все еще угрожает тюремный срок", - отметил Гусейнов.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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