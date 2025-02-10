Редакция Toplum TV из-за давления покинула Азербайджан

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Издание Toplum TV приостановило деятельность в Азербайджане из-за преследований журналистов. Ресурс будет продолжать работу за границей.



Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. Редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное от дела Toplum TV производство. В полиции ей потребовалась медпомощь. 6 февраля суд в Баку отправил журналистку под арест.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Toplum TV выступило с заявлением о приостановке своей деятельности в Азербайджане. «Действующее с 2016 года Toplum TV поставило перед собой главной целью информирование граждан о событиях, происходящих в стране и мире, руководствуясь принципами честной журналистики. За этот период мы опубликовали тысячи материалов, став беспристрастным и непредвзятым источником информации для читателей», - говорится в распространенном 9 февраля заявлении, переведенном корреспондентом «Кавказского узла».

Однако, отмечается в заявлении, усилившееся в последние полтора года давление на СМИ в Азербайджане не обошло Toplum TV, его основатель и несколько сотрудников были арестованы, против них возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в контрабанде и ряде иных преступлений, другим сотрудникам запрещен выезд из страны. Редакция, заявив о необоснованности обвинений, подчеркивает, что мотивом давления на сотрудников издания является то, что "Toplum TV" как независимое СМИ освещает проблемы граждан и приглашает на свои прямые трансляции людей из различных групп и с разными политическими взглядами».

«К сожалению, давление на СМИ в стране делает невозможным работу Toplum TV в стране. Поэтому далее Toplum TV будет осуществлять свою деятельность посредством журналистов, проживающих за пределами страны. Надеемся, что наши читатели с пониманием воспримут это решение... Toplum TV, как и прежде, будет руководствоваться принципами и ценностями беспристрастной, непредвзятой и независимой журналистики», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из журналистов, сотрудничающих с Toplum TV, временная редакция издания будет находиться в одной из европейских стран.

«Почти год назад арестованы учредитель Toplum TV Алескер Мамедли, наши журналисты Мушвиг Джаббар и Али Зейнал, активисты из партнерской организации – Институт демократических инициатив, офис редакции был опечатан, оборудование изъято. Однако через некоторое время мы, хотя и в ограниченном формате, возобновили работу. Однако арест на прошлой неделе нашего редактора Шахназ Бейляргызы и новое расследование фактически делает работу в Азербайджане невозможной. Работа Toplum TV будет продолжена из-за рубежа. Подавить свободу медиа в век Интернета невозможно», - сказал журналист, не пожелавший быть названным.

Информация о преследовании журналистов собрана в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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