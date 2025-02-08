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18:53, 8 февраля 2025

Правозащитники попросили Алиева заступиться за Бейляргызы

Шахназ Бейляргызы. Фото с сайта Toplum TV https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongjurnalist-sahnaz-beylerqizi-saxlanilibstrongspanspanp

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы обращения к президенту Азербайджана попросили его содействовать освобождению из-под стражи журналистки Шахназ Бейляргызы, которая нуждается в лечении.

Как писал "Кавказский узел", редактор Toplum TV Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV. В полиции ей потребовалась медпомощь. 6 февраля суд в Баку отправил журналистку под арест. В связи с серьезными проблемами со здоровьем она взята под наблюдение врачей в СИЗО. Супруг журналистки сообщил "Кавказскому узлу", что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца, также у нее киста в головном мозге.

Шахназ Бейляргызы предъявлены те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV. В частности, она обвиняется по статьям о незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Группа азербайджанских правозащитников обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи журналистки Шахназ Бейляргызы в связи с серьезными проблемами у нее со здоровьем.

Члены "Мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана" Новелла Джафароглу, Саида Годжаманлы и Саадат Бананъярлы направили обращение к президенту Ильхаму Алиеву, в котором выразили беспокойство состоянием здоровья арестованной журналистки Шахназ Бейляргызы.

Авторы петиции указали на то, что Бейляргызы страдает целым рядом серьезных заболеваний, в том числе сахарным диабетом и болезнями сердца. Они также обращают внимание на то, что у Бейляргызы двое несовершеннолетних детей. Авторы обращения попросили президента «поддержать освобождение журналистки Шахназ Бейляргызы под домашний арест».

Возможности медпункта пенитенциарного учреждения ограниченны

"В ходе следственных мероприятий и судебного разбирательства ее состояние неоднократно ухудшалось. Сейчас журналистка содержится под медицинским наблюдением в санчасти Бакинского СИЗО. Однако возможности медпункта пенитенциарного учреждения ограниченны для лечения человека с такими сложными болезнями. Поэтому для улучшения состояния Шахназ Бейляргызы было бы хорошо ее освобождение. На свободе она может продолжать лечение, а когда надо будет, журналистка пойдет на следственные мероприятия", - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Новелла Джафароглу.

Хотя президент не имеет права вмешиваться в работу судебной системы, он может рекомендовать прокуратуре рассмотреть возможность избрания другой меры пресечения, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Мы будем настаивать на отмене решения об аресте

Адвокат журналистки Бахтияр Гаджиев считает, что нет юридических препятствий для освобождения ее из-под стражи. «Еще вчера [7 февраля] я представил апелляционную жалобу, она должна быть рассмотрена в течение трех рабочих дней. Мы будем настаивать на отмене решения об аресте и избрании альтернативной меры пресечения, не связанной с арестом», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что дата апелляции пока не назначена, а в СИЗО продолжается медобследование журналистки. «Сразу после поступления в СИЗО у нее констатировали серьезные заболевания и начали проводить обследования. Сейчас она уже в санчасти СИЗО. У нее брали образцы крови на анализ, сегодня также провели УЗИ-обследование», - добавил адвокат.

Информация о преследовании журналистов собрана в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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