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16:27, 6 февраля 2025

Журналистка Шахназ Бейляргызы арестована в Баку

Шахназ Бейляргызы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaderzana-zurnalistka-saxnaz-beilyargyzy-602101

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал журналистку Toplum TV Шахназ Бейляргызы, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. «Свобода прессы для женщин» потребовала освободить Бейляргызы и других арестованных журналисток.

Как писал «Кавказский узел» Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие.

Хатаинский районный суд Баку 6 февраля избрал в отношении журналистки Шахназ Бейляргызы меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 15 дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Бахтияр Гаджиев.

По его словам, журналистке предъявили "те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам, и активистам по делу Toplum TV". В частности, она обвиняется по статьям 162-1 (привлечение к работе без трудового договора), 192.3.2 (незаконное предпринимательство с доходом в особо крупном размере), 193-1.3.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем организованной группой), 193-1.3.2 (те же действия, совершенные в крупном размере), 206.4 (контрабанда организованной группой) и 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим обвинениям ей грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам адвоката, Бейляргызы отвергла обвинения и связала уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. "Шахназ Бейляргызы сказала, что обвинения не основаны на доказательствах. Все утверждения голословны", - сказал Гаджиев.

Перед судом адвокат встретился с Бейляргызы в Изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции. "У нее диабет - высокий уровень сахара в крови, повышенное кровяное давление. Вчера (5 февраля) во время следственного мероприятия в полиции у нее давление подскочило до 200, была вызвана скорая помощь. Несмотря на оказанную помощь, кровяное давление сейчас у нее не падает ниже 140-150. В связи с состоянием здоровья мы подали встречное ходатайство - избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако несмотря на серьезные проблемы со здоровьем у Бейляргызы, суд отправил ее под арест сроком на три месяца и 15 дней», - сказал адвокат.

Супруг журналистки Исмаил Эюбов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца. Кроме того, у нее киста в головном мозгу, добавил он.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об аресте журналистки. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Международная организация «Свобода прессы для женщин» (Women Press Freedom) осудила задержание журналистки Бейляргызы .

В заявлении организации в социальной сети X ее задержание названо последним случае в череде "тревожных государственных репрессий против независимых СМИ в Азербайджане".

"Бейляргызы, редактор Toplum TV, была задержана, а ее в квартире в Баку был произведен обыск. Ее здоровье ухудшилось в заключении, кровяное давление резко возросло. Ее задержание — не единичный случай: в тот же день был арестован журналист Шамшад Агаев, пополнивший растущий список независимых журналистов, подвергающихся преследованиям в Азербайджане. С ноября 2023 года правительство Азербайджана усилило свои атаки на журналистов. AbzasMedia, Toplum TV и Meydan TV подверглись обыскам, а несколько журналистов были арестованы по сомнительным обвинениям. По меньшей мере восемь женщин-журналистов в настоящее время находятся за решеткой", - далее говорится в публикации. 

Преследование независимых журналистов должно прекратиться, подчеркивается в заявлении организации.

 "Мы требуем, чтобы Азербайджан прекратил преследование журналистов. Бейляргызы должна быть освобождена без каких-либо условий", - говорится в заключении заявления.

 Шахназ Бейляргызы занимается журналистикой около 25 лет, работала в газетах "Азадлыг", "Ени Мусават", азербайджанской службе "Радио "Азадлыг"*, в последние годы являлась редактором и ведущей на Toplum TV. 

 "Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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