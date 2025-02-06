Журналистка Шахназ Бейляргызы арестована в Баку

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Суд арестовал журналистку Toplum TV Шахназ Бейляргызы, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. «Свобода прессы для женщин» потребовала освободить Бейляргызы и других арестованных журналисток.

Как писал «Кавказский узел» Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие.

Хатаинский районный суд Баку 6 февраля избрал в отношении журналистки Шахназ Бейляргызы меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 15 дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Бахтияр Гаджиев.

По его словам, журналистке предъявили "те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам, и активистам по делу Toplum TV". В частности, она обвиняется по статьям 162-1 (привлечение к работе без трудового договора), 192.3.2 (незаконное предпринимательство с доходом в особо крупном размере), 193-1.3.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем организованной группой), 193-1.3.2 (те же действия, совершенные в крупном размере), 206.4 (контрабанда организованной группой) и 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим обвинениям ей грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам адвоката, Бейляргызы отвергла обвинения и связала уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. "Шахназ Бейляргызы сказала, что обвинения не основаны на доказательствах. Все утверждения голословны", - сказал Гаджиев.

Перед судом адвокат встретился с Бейляргызы в Изоляторе временного содержания Хатаинского районного управления полиции. "У нее диабет - высокий уровень сахара в крови, повышенное кровяное давление. Вчера (5 февраля) во время следственного мероприятия в полиции у нее давление подскочило до 200, была вызвана скорая помощь. Несмотря на оказанную помощь, кровяное давление сейчас у нее не падает ниже 140-150. В связи с состоянием здоровья мы подали встречное ходатайство - избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако несмотря на серьезные проблемы со здоровьем у Бейляргызы, суд отправил ее под арест сроком на три месяца и 15 дней», - сказал адвокат.

Супруг журналистки Исмаил Эюбов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Бейляргызы страдает гипертонией, острой формой сахарного диабета, ишемической болезнью сердца. Кроме того, у нее киста в головном мозгу, добавил он.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об аресте журналистки. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Международная организация «Свобода прессы для женщин» (Women Press Freedom) осудила задержание журналистки Бейляргызы .

В заявлении организации в социальной сети X ее задержание названо последним случае в череде "тревожных государственных репрессий против независимых СМИ в Азербайджане".

"Бейляргызы, редактор Toplum TV, была задержана, а ее в квартире в Баку был произведен обыск. Ее здоровье ухудшилось в заключении, кровяное давление резко возросло. Ее задержание — не единичный случай: в тот же день был арестован журналист Шамшад Агаев, пополнивший растущий список независимых журналистов, подвергающихся преследованиям в Азербайджане. С ноября 2023 года правительство Азербайджана усилило свои атаки на журналистов. AbzasMedia, Toplum TV и Meydan TV подверглись обыскам, а несколько журналистов были арестованы по сомнительным обвинениям. По меньшей мере восемь женщин-журналистов в настоящее время находятся за решеткой", - далее говорится в публикации.

Преследование независимых журналистов должно прекратиться, подчеркивается в заявлении организации.

"Мы требуем, чтобы Азербайджан прекратил преследование журналистов. Бейляргызы должна быть освобождена без каких-либо условий", - говорится в заключении заявления.

Шахназ Бейляргызы занимается журналистикой около 25 лет, работала в газетах "Азадлыг", "Ени Мусават", азербайджанской службе "Радио "Азадлыг"*, в последние годы являлась редактором и ведущей на Toplum TV.

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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