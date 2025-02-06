RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:48, 6 февраля 2025

Правозащитники осудили задержания журналистов в Азербайджане

Шамшад Ага. Фото: https://avtosfer.az/ru/aktualnye-novosti/zaderzhan-zhurnalist-shamshad-aga-271972

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", руководитель новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был задержан ночью 5 февраля, у него в доме произведен обыск, изъяты компьютер, мобильные телефоны, карты памяти.  Ему предъявлено обвинение в "контрабанде" по делу Meydan TV".

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением, в котором осудил задержание в Баку главного редактора независимого новостного сайта Arqument.az Шамшада Ага.

"Арест Шамшада Ага подчеркивает мрачное намерение властей Азербайджана заставить замолчать и еще больше ограничить небольшое и находящееся в тяжелом положении независимое медиа-сообщество страны", — заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Она добавила, что "правительство Азербайджана должно немедленно прекратить беспрецедентные репрессии против СМИ и освободить Ага вместе со всеми другими несправедливо заключенными в тюрьму журналистами".

Адвокат Ага Шахла Гумбатова сообщила СМИ, что Ага был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу против Meydan TV. Шесть журналистов Meydan TV были задержаны по обвинению в контрабанде валюты в декабре, напомнила Гульноза Саид.

По ее словам, арестованные входят в число сотрудников независимых СМИ, обвиняемых с конца 2023 года в получении западного донорского финансирования на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом. Общее число обвиняемых сотрудников медиа - 21. Несколько других журналистов были заключены в тюрьму по отдельным обвинениям, подчеркнули в КЗЖ.

По данным ежегодной переписи тюрем, проведенной КЗЖ, в 2024 году Азербайджан вошел в десятку стран с наибольшим числом заключенных журналистов.

Ранее, в июле 2024 года, Ага допрашивался полицией в связи с обвинениями в контрабанде валюты против независимого новостного агентства Toplum TV. Тогда был наложен запрет на его выезда из страны. КЗЖ направил электронное письмо в Министерство внутренних дел Азербайджана, которое курирует полицию, с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получил, говорится в заявлении международной журналистской организации.

Последние задержания журналистов в Азербайджане осудила также и другая международная организация - "Репортеры без границ" (РБГ).

"В Азербайджане задержаны бывшая ведущая Toplum TV Шахназ Бейларгызы и автор MeydanTV Шамшад Ага. РБГ призывает к немедленному освобождению этих двух журналистов, а также 21 других, в настоящее время содержащихся в заключении в стране", - говорится в публикации РБГ в социальной сети X.

Адвокат Ага Шахла Гумбатова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 6 февраля во второй половине дня ожидается заседание суда по вопросу избрания меры пресечения в отношении журналиста.

По ее словам, Ага отвергает подозрение в контрабанде.

6 февраля также ожидается судебное заседание по делу Шахназ Бейляргызы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муж обвиняемой Исмаил Эюбов. Напомним, она была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие.

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям, теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. Ранее Шахназ Бейляргызы была задержана силовиками при обыске в офисе издания Toplum TV 6 марта 2024 года, но впоследствии освобождена.

Он обратил внимание на ухудшение состояния здоровья супруги после задержания.
"Шахназ страдает сахарным диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца. Вчера (5 февраля) вечером в главном управлении полиции города ей настолько стало плохо, что меня пустили к ней. К Шахназ вызвали скорую помощь. Но несмотря на ее состояние, то, что Шахназ мать двух несовершеннолетних детей, ее оставили под стражей. Ночью ее из столичной полиции перевели в ИВС Хатаинской районной полиции. Сегодня с утра пока нет информации о ее состоянии", - сказал супруг задержанной журналистки.
 
В МВД Азербайджане лишь подтвердили задержания журналистов "в связи со следственной необходимостью". Там воздержались от подробных комментариев, отметив, что ведется расследования.

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:27, 6 февраля 2025
Контрактник осужден в Нальчике за самовольное оставление части
09:52, 6 февраля 2025
Приморско-Ахтарск подвергся атаке дронов
07:14, 6 февраля 2025
Ростовская область подвергалась атаке беспилотников
16:25, 5 февраля 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
14:21, 5 февраля 2025
Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции
14:05, 5 февраля 2025
Суд в Новороссийске приговорил военного к колонии за отказ ехать на СВО
Все события дня
Новости
23:01, 5 февраля 2025
Натиг Джавадлы отказался давать показания следствию
Шахназ Бейляргызы. Скриншот фото с сайта Toplum TV от 05.02.25, https://toplummedia.tv/siyaset/pspan-stylefont-size18pxspan-stylefont-familytimes-new-romantimesserifstrongjurnalist-sahnaz-beylerqizi-saxlanilibstrongspanspanp
22:36, 5 февраля 2025
Журналистка Шахназ Бейляргызы задержана в Баку
Елена Хахалева в годы работы судьей. Скриншот фото из Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", от 13.07.2020. https://t.me/bbbreaking/56471.
19:54, 5 февраля 2025
Суд в Баку освободил Елену Хахалеву
Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
15:36, 5 февраля 2025
Состояние Афгана Садыгова во время сухой голодовки ухудшилось
Эмин Ибрагимов. Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/byvshemu-diplomatu-eminu-ibragimovu-predyavleny-obvineniya/
15:00, 5 февраля 2025
Суд в Баку отказался перевести Ибрагимова под домашний арест
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Россия ответила "по-русски"...
Фото
17:12, 3 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Причины экстремизма, о которых не скажут
Фото
17:37, 2 февраля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанский футбольный клуб убрал из названия чужое слово
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
13:24, 6 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Гаагский суд рассудит: самолетное дело взлетает на междуруровень
Фото
16:06, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
Россия ответила "по-русски"...
Фото
09:13, 5 февраля 2025
Ветер с Апшерона
6
Пашинян понял, другие - нет
Фото
19:33, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
2
Государство крадет, и граждане тоже
Фото
16:31, 4 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Скоро все откроется. А напряжение растет
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66828/
06 февраля 2025, 11:10
Адвокат Амаглобели заявил о давлении на его подзащитную в больнице

Птицы в "Сафаре-парке". Фото: admkrai.krasnodar.ru
06 февраля 2025, 10:39
Волонтеров обеспокоила статистика выживаемости птиц в "Сафаре-парке"

Эльза Солтаева. Скриншот видео-канал "Марем" / кадр из видео
05 февраля 2025, 17:12
Эльза Солтаева задержана в Казахстане после побега из Чечни

Уборка мазута на побережье. Январь 2025 года. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
05 февраля 2025, 13:59
Мать студента из Анапы опровергла версию о причинах его смерти

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше