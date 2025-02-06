Правозащитники осудили задержания журналистов в Азербайджане

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Как писал "Кавказский узел", руководитель новостного сайта arqument.az Шамшад Ага был задержан ночью 5 февраля, у него в доме произведен обыск, изъяты компьютер, мобильные телефоны, карты памяти. Ему предъявлено обвинение в "контрабанде" по делу Meydan TV".

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил с заявлением, в котором осудил задержание в Баку главного редактора независимого новостного сайта Arqument.az Шамшада Ага.

"Арест Шамшада Ага подчеркивает мрачное намерение властей Азербайджана заставить замолчать и еще больше ограничить небольшое и находящееся в тяжелом положении независимое медиа-сообщество страны", — заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Она добавила, что "правительство Азербайджана должно немедленно прекратить беспрецедентные репрессии против СМИ и освободить Ага вместе со всеми другими несправедливо заключенными в тюрьму журналистами".

Адвокат Ага Шахла Гумбатова сообщила СМИ, что Ага был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу против Meydan TV. Шесть журналистов Meydan TV были задержаны по обвинению в контрабанде валюты в декабре, напомнила Гульноза Саид.

По ее словам, арестованные входят в число сотрудников независимых СМИ, обвиняемых с конца 2023 года в получении западного донорского финансирования на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом. Общее число обвиняемых сотрудников медиа - 21. Несколько других журналистов были заключены в тюрьму по отдельным обвинениям, подчеркнули в КЗЖ.

По данным ежегодной переписи тюрем, проведенной КЗЖ, в 2024 году Азербайджан вошел в десятку стран с наибольшим числом заключенных журналистов.

Ранее, в июле 2024 года, Ага допрашивался полицией в связи с обвинениями в контрабанде валюты против независимого новостного агентства Toplum TV. Тогда был наложен запрет на его выезда из страны. КЗЖ направил электронное письмо в Министерство внутренних дел Азербайджана, которое курирует полицию, с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа не получил, говорится в заявлении международной журналистской организации.

Последние задержания журналистов в Азербайджане осудила также и другая международная организация - "Репортеры без границ" (РБГ).

"В Азербайджане задержаны бывшая ведущая Toplum TV Шахназ Бейларгызы и автор MeydanTV Шамшад Ага. РБГ призывает к немедленному освобождению этих двух журналистов, а также 21 других, в настоящее время содержащихся в заключении в стране", - говорится в публикации РБГ в социальной сети X.

Адвокат Ага Шахла Гумбатова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 6 февраля во второй половине дня ожидается заседание суда по вопросу избрания меры пресечения в отношении журналиста.

По ее словам, Ага отвергает подозрение в контрабанде.

6 февраля также ожидается судебное заседание по делу Шахназ Бейляргызы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" муж обвиняемой Исмаил Эюбов. Напомним, она была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие.

Арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям, теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. Ранее Шахназ Бейляргызы была задержана силовиками при обыске в офисе издания Toplum TV 6 марта 2024 года, но впоследствии освобождена.

Он обратил внимание на ухудшение состояния здоровья супруги после задержания.

"Шахназ страдает сахарным диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца. Вчера (5 февраля) вечером в главном управлении полиции города ей настолько стало плохо, что меня пустили к ней. К Шахназ вызвали скорую помощь. Но несмотря на ее состояние, то, что Шахназ мать двух несовершеннолетних детей, ее оставили под стражей. Ночью ее из столичной полиции перевели в ИВС Хатаинской районной полиции. Сегодня с утра пока нет информации о ее состоянии", - сказал супруг задержанной журналистки.



В МВД Азербайджане лишь подтвердили задержания журналистов "в связи со следственной необходимостью". Там воздержались от подробных комментариев, отметив, что ведется расследования.

"Кавказский узел" подготовил справку "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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