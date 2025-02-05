Журналистка Шахназ Бейляргызы задержана в Баку

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В Баку задержана журналистка Шахназ Бейляргызы по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям, теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. Ранее Шахназ Бейляргызы была задержана силовиками при обыске в офисе издания Toplum TV 6 марта 2024 года, но впоследствии освобождена.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Журналистка Шахназ Бейляргызы (творческий псевдоним Шахназ Гусейновой - прим. "Кавказского узла") была задержана 5 февраля днем в Баку, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» ее коллеги.

По их словам, в квартире Бейляргызы был произведен обыск, изъяты мобильные телефоны, ноутбук, после чего журналистку увезли в Главное управление полиции города Баку.

Адвокат Бейляргызы Муртузали Аббасов подтвердил задержание журналистки и проведение у нее обыска.

По его словам, журналистка задержана в рамках нового уголовного дела, выделенного из дела Toplum TV и подозревается в «контрабанде иностранной валюты». Бейляргызы находится в главном управлении полиции города Баку и ожидается, что 6 февраля ей будет избрана мера пресечения.

Близкие журналистки сообщили, что вечером 5 февраля в главном управлении полиции города Баку ей стало плохо, верхнее кровяное давление достигло 200, ей вызвали скорую помощь. По словам близких, у журналистки двое несовершеннолетний детей.

В МВД Азербайджана подтвердили задержание журналистки. "Шахназ Гусейнова задержана в связи со следственной необходимостью, ведется расследование», - сказали в пресс-службе корреспонденту "Кавказского узла".

Шахназ Бейляргызы занимается журналисткой деятельностью около 25 лет, работала в газетах «Азадлыг», «Ени Мусават», азербайджанской службе «Радио Азадлыг»*, в последние годы являлась редактором и ведущей на Toplum TV.

«Кавказский узел» подготовил справку «Серийные аресты журналистов в Азербайджане».

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