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18:13, 7 февраля 2025

Шахназ Бейляргызы взята в СИЗО под медицинское наблюдение

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://www.instagram.com/p/DFserLHIp5f/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На арест журналистки Toplum TV Шахназ Бейляргызы подана апелляционная жалоба. В СИЗО ее взяли под медицинское наблюдение.

Как писал "Кавказский узел", Шахназ Бейляргызы была задержана 5 февраля по новому уголовному делу о контрабанде валюты, выделенному в отдельное производство от дела Toplum TV, у нее дома прошел обыск. В полиции ей потребовалась медпомощь, сообщили близкие. Хатаинский районный суд Баку 6 февраля арестовал ее на три месяца и 15 дней.

Журналистке предъявили "те же обвинения, что и ранее арестованным журналистам и активистам по делу Toplum TV". В частности, она обвиняется по статьям 162-1 (привлечение к работе без трудового договора), 192.3.2 (незаконное предпринимательство с доходом в особо крупном размере), 193-1.3.1 (легализация денежных средств, добытых преступным путем организованной группой), 193-1.3.2 (те же действия, совершенные в крупном размере), 206.4 (контрабанда организованной группой) и 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим обвинениям ей грозит до 12 лет лишения свободы.

На арест журналистки Шахназ была подана апелляционная жалоба, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Бахтияр Гаджиев.

По его словам, жалоба должна быть рассмотрена в течение трех рабочих дней.

Сегодня адвокат встретился со своей подзащитной в Бакинском СИЗО-1. В связи с серьезными проблемами со здоровьем Бейляргызы взята под медицинское наблюдение, сказал адвокат. "Шахназ Бейляргызы было проведено медицинское обследование, взяты образцы крови для измерения уровня  сахара в крови. Они  понимают, что у нее серьезные проблемы со здоровьем и серьезно относятся к этому. Однако лучшее что можно сделать для нее в этой ситуации , это освободить из-под стражи. Мы будем в апелляционном суде настаивать на освобождении из-под стражи", - сказал адвокат.

 По его словам, Бейляргызы также были переданы лекарства из дома.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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