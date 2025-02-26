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03:50, 26 февраля 2025

Бахруз Самедов прекратил голодовку в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемый в госизмене азербайджанский исследователь и антивоенный активист Бахруз Самедов вынужден был прекратить голодовку из-за плохих условий содержания в СИЗО и отсутствия медицинской помощи.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Суд продлил арест Самедова до 9 марта 2025 года, в переводе под домашний арест ему было отказано. В знак протеста против этого решения он 21 февраля объявил голодовку

После трех дней голодовки Бахруз Самедов был вынужден прекратить акцию протеста, сообщили его соратники корреспонденту «Кавказского узла».

«21 февраля суд постановил перевести Бахруза из СИЗО Службы государственной безопасности в Бакинский СИЗО-1 Пенитенциарной службы. В суде же Бахруз объявил голодовку в знак протеста против того, что ему отказали в переводе под домашний арест. 25 февраля Бахруз позвонил и сообщил, что в Бакинском СИЗО его сразу поместили под так называемый «карантин» для вновь прибывших заключенных. Там его содержали в помещении без всяких удобств, в очень холодном месте, при этом никакого медицинского наблюдения за ним не было. Поэтому спустя три дня голодовки он вынужден был прекратить ее», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из антивоенных активистов. 

Адвокат Самедова Зибейда Садыгова сказала корреспонденту «Кавказского узла», что она в курсе прекращения голодовки, однако об обстоятельствах завершения им акции протеста сможет рассказать только после личной встречи с ним. «Но вообще проводящего голодовку заключенного необходимо изолировать от других арестантов, взять под медицинское наблюдение», - заметила адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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