Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

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Суд в Баку оставил арестованного по делу Toplum TV журналиста Фарида Исмаилова под стражей, оставив без внимания доводы защиты о серьезных проблемах у него со здоровьем. Решение будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям, теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы. Журналист Фарид Исмаилов, который находился под надзором полиции по делу Toplum TV, 17 января был задержан в Баку и помещен под стражу. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня рассмотрено ходатайство об изменении в отношении Исмаилова меры пресечения на домашний арест, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, защита указала на отсутствие оснований для содержания журналиста под стражей и наличие у него серьезных проблем со здоровьем. "Во-первых, следствие по делу Toplum TV уже завершено, и держать Исмаилова под арестом нет смысла. Он никак не может уже повлиять на ход расследования. С другой стороны, у Фарида Исмаилова серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес семь операций, в том числе на легких. Отсутствие медицинского контроля после ареста, привело к тому, что за период немногим более месяца Исмаилов дважды заболел. При этом врачи СИЗО его не обследовали и не лечили", - рассказала адвокат.

По ее словам, отсутствие медицинской помощи негативно влияет на физическое и психическое здоровье молодого человека.

"Уже прошло более месяца после того, как я обратилась в главное медицинское управление минюста для оказания помощи Исмаилову, но до сих пор его не обследовали. Такое отношение вызывает у Исмаилова повышенную нервозность, головные боли", - далее отметила адвокат.

Она подчеркнула, что Исмаилов заявил в суде, что все обвинения против него надуманны и истинная причина ареста связана с его профессиональной деятельностью.Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Адвокат отметила, что на решение суда будет подана апелляция.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию, что по решению суда ходатайство защиты оставлено без удовлетворения

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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