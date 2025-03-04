Приговор руководителю Kanal-13 обжалован

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Защита потребовала отмены решения суда, приговорившего руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева к двум годам лишения свободы. Комитет по защите журналистов в Нью-Йорке также призвал к освобождению журналиста.

Как писал "Кавказский узел", дело Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве, слушается в суде с 8 января. Журналист отверг обвинение, а защита указала на необоснованность его содержания под стражей. 26 февраля суд приговорил Оруджева к двум годам лишения свободы.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев с ноября 2023 года находится под арестом. Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину. По итогам предварительного следствия с Оруджева сняли обвинение по статье о контрабанде, оставив обвинение в незаконном строительстве. Дело Шамо Эминова было выделено в отдельное производство.

Защита подала апелляцию на приговор Оруджеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, нормы законодательства неверно и предвзято были интерпретированы в отношении Оруджева. "Азиз Оруджев не захватывал земельный участок и несамовольно строил на нем дом. Он приобрел участок на основе сделки, утвержденной нотариусом. Не его вина, что государство на этой территории не выдает документы о правах собственности", - сказал Байрамов.

Он отметил, что "рассмотрение апелляции, по всей видимости, состоится в апреле".

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил вынесение Оруджеву обвинительного приговора.

"На фоне беспрецедентных репрессий, в результате которых десятки журналистов оказались в тюрьме, власти Азербайджана выделили Азиза Оруджева из тысяч азербайджанцев, живущих на незарегистрированной земле, для заключения в тюрьму по сомнительным обвинениям в незаконном строительстве, что является захватывающе циничным", - приводятся слова директора КЗЖ по программам Карлоса Мартинеса де ла Серны в пресс-релизе организации, поступившем "Кавказскому узлу".

Директор КЗЖ подчеркнул, что "власти должны немедленно освободить Оруджева и прекратить сажать журналистов в тюрьму в отместку за их работу".

Адвокат журналиста Байрамов сообщил КЗЖ, что, хотя земля официально не была зарегистрирована на Оруджева, такая практика "касается примерно полумиллиона домов в Баку и его окрестностях, и что власти не посадили никого, кроме Оруджева, за это правонарушение".

"Тот факт, что преследование Оруджева произошло на фоне неоднократных заявлений властей о планах легализации таких зданий, показывает, что это было возмездием за его репортажи", цитирует адвоката КЗЖ.

Азербайджанский канал YouTube Kanal 13, имеющий почти 500 тысяч подписчиков, регулярно освещает такие острые темы, как нарушения прав человека, и дает пространство для оппозиционных взглядов. "В 2017 году Оруджев уже был приговорен к году тюремного заключения в отместку за работу издания", - напоминает КЗЖ.



Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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