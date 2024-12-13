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00:58, 13 декабря 2024

Смягчено обвинение журналисту Азизу Оруджеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С руководителя интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева снято обвинение в контрабанде, журналист предстанет перед судом только по статье о незаконном строительстве.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом, они были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. Предварительное следствие по делу Оруджева уже завершено, дело передано в суд.

По итогам предварительного следствия с Оруджева снято обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору) УК Азербайджана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.

Азиз Оруджев в настоящее время обвиняется только по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) УК, по которой и первоначально был арестован.

В реалиях Азербайджана самовольно не построишь не только дом, но даже будку

Адвокат указал, что снятие обвинения в контрабанде существенно улучшает положение Оруджева. Если по ст. 206.3.2 Оруджеву грозило от 5 до 8 лет лишения свободы, то по ст. 188.2 предусмотрено наказание в виде ограничения свободы от 1 года до 3 лет или лишения свободы на такие же сроки.

Тем не менее, защита не удовлетворена этим и будет настаивать на оправдательном приговоре. «В реалиях Азербайджана самовольно не построишь не только дом, но даже будку не поставишь. Проблема в том, что в той территории, где он построил дом, не выдают документов на право собственности из-за неопределенности статуса этой территории, которая ранее относилась к промзоне. Там построены сотни домов, и ни один из них не имеет статуса. Как же Оруджев самовольно построил дом, если коммунальные службы заключили с ним договора о поставках услуг? Поэтому мы будем просить суд оправдать Оруджева», - сказал адвокат.

Дело журналиста уже дошло до Сабаильского районного суда. «Уже известна судья, которая будет рассматривать дело, – Гюнель Самедова. Однако пока дата подготовительного заседания не назначена», - отметил адвокат.

Дело Оруджева выделено в отдельное производство и отделено от дела другого сотрудника Kanal 13 Шамо Эминова. По данным адвоката, следствие по делу Эминова еще продолжается. Адвокат Эминова Алибаба Рзаев оказался не доступным для комментариев.

В Сабаильском суде подтвердили поступление к ним дела Оруджева. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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