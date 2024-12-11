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04:57, 11 декабря 2024

Дело Азиза Оруджева дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Завершено следствие по делу руководителя интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева, обвиняемого в контрабанде валюты, его дело передано в Сабаильский районный суд Баку.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Они не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. 19 сентября суд в Баку продлил их арест еще на три месяца. В конец октября коалиция азербайджанских НПО потребовала освободить Оруджева.

Завершено предварительное следствие по делу Азиза Оруджева, пишет 10 декабря "Туран" со ссылкой на адвоката Бахруза Байрамова.

По словам адвоката, дело направлено в Сабаильский районный суд. Защита намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела, так как вина Оруджева на предварительном следствии доказана не была. Сам журналист отверг обвинения и связал их со своей профессиональной деятельностью.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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