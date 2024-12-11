Дело Азиза Оруджева дошло до суда

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Завершено следствие по делу руководителя интернет-телевидения Kanal 13 Азиза Оруджева, обвиняемого в контрабанде валюты, его дело передано в Сабаильский районный суд Баку.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Они не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. 19 сентября суд в Баку продлил их арест еще на три месяца. В конец октября коалиция азербайджанских НПО потребовала освободить Оруджева.

Завершено предварительное следствие по делу Азиза Оруджева, пишет 10 декабря "Туран" со ссылкой на адвоката Бахруза Байрамова.

По словам адвоката, дело направлено в Сабаильский районный суд. Защита намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела, так как вина Оруджева на предварительном следствии доказана не была. Сам журналист отверг обвинения и связал их со своей профессиональной деятельностью.

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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