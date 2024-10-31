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06:11, 31 октября 2024

Азербайджанские активисты призвали освободить Азиза Оруджева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коалиция азербайджанских НПО потребовала освободить арестованного руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева в преддверии климатической конференции COP29 в Баку, а также прекратить уголовное преследование экономиста Губада Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Они не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. 19 сентября суд в Баку продлил их арест еще на три месяца. 22 октября супруга Оруджева заявила, что ему необходимо срочное обследование и лечение. 

Коалиция НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающей отрасли 30 октября распространила заявление с требованием освободить из-под ареста Азиза Оруджева, который входит в совет этого объединения общественных организаций. Авторы заявления обратили внимание, что журналист уже год «находится в заключении по сфабрикованным обвинениям», которые отвергает. 

В ходе судебных заседаний Оруджев напрямую связывал свой арест с общественной  и журналистской деятельностью, отмечают авторы заявления. Активисты также напомнили, что в 2016 году Азиз Оруджев уже подвергался к уголовному преследованию и был приговорен к пяти годам лишения свободы, но через год после ареста Верховный суд заменил ему реальный срок на условное наказание.

Коалиция осуждает новый арест Оруджева и расценивает это как нарушение Стандартов международной Инициативы прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) и гарантированных их протоколом «Участие гражданского общества» свободы выражения (статья 2.1) и свободы действий (статья 2.2). В этом документе особо подчеркивается, что «гражданское общество может выражать свое мнение и свободно действовать в отношении ИПДО без ограничений, принуждения и репрессий», указывают авторы заявления.

 «Через две недели в Азербайджане пройдет COP 29 – престижное мировое мероприятие, посвященное изменению климата. Конечно, до и после столь важного события внимание всего мира, особенно прогрессивной и демократической общественности, международных организаций будет приковано к Азербайджану. В эффективной борьбе с изменением климата права человека и свободное гражданское пространство являются основными ценностями. Роль гражданского общества также важна в обеспечении справедливого энергетического перехода. С учетом этого, наша коалиция призывает правительство Азербайджана предпринять ряд шагов по улучшению ситуации с правами человека в стране», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» член совета коалиции, глава НПО «Демократический монитор» Фуад Гасанов.

В заявлении также содержится призыв к властям «освободить всех общественно-политических деятелей, в отношении которых вынесены несправедливые судебные решения», в том числе Оруджева, имеющего на иждивении двоих малолетних детей и больную мать. Кроме того, коалиция призвала прекратить уголовное преследование ученого-экономиста Губада Ибадоглу, который длительное время был членом международного правления ИПДО и Совета местной коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли. 

Активисты призвали власти устранить все политические, правовые и административные барьеры деятельности независимого гражданского общества в Азербайджане и отменить ограничения на деятельность иностранных доноров. «Мы верим, что эти шаги будут восприняты местным и международным сообществом как одна из необходимых мер по улучшению демократического имиджа Азербайджана перед COP29», - сказано в заявлении коалиции.

Азиз Оруджев по-прежнему страдает из-за проблем со здоровьем, медицинской помощи ему не оказывают, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» супруга журналиста Ламия Оруджева.

«Несмотря на ухудшение состояния Азиза он все еще остается в СИЗО и наши обращения о переводе его в лечебное учреждение пенитенциарной службы пока безрезультатны», - сказала она. Оруджева отметила, что 31 октября планирует встретиться с мужем в бакинском СИЗО и добиваться его госпитализации. 

В Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что всем заключенным оказывается необходимая медицинская помощь, а решение о госпитализации принимают специалисты главного медуправления Минюста. Представители медуправления Минюста оказались недоступны для комментариев. 

С ноября 2023 года в Азербайджане прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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