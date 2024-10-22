Супруга Азиза Оруджева потребовала обеспечить ему срочное лечение

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Состояние здоровья арестованного руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева ухудшилось после перевода в СИЗО, ему необходимо срочное обследование и лечение, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Они не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения. 19 сентября Сабаильский райсуд Баку продлил еще на три месяца меру пресечения обоим.

В Бакинском СИЗО-1 ухудшилось состояние здоровья руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, сообщила его супруга Ламия Оруджева. "Азиз длительное время находился в Лечебном учреждении пенитенциарной службы в связи с проблемами с нервной системы и другими болезнями. Однако его, так и не вылечив, месяц назад вернули в Бакинский СИЗО-1 и за прошедшее с тех пор время у него существенно ухудшилось состояние здоровья. У Азиза вновь обострились неврологические проблемы. Теперь от тремора он уже не может стабильно держать левую руку. У него нарушен сон. Азиз по ночам практически не спит и это вызывает у него высокое кровяное давление в течение дня. Весь день у него давление достигает 180. Из-за этого его мучают головные боли. Высокое давление у него также и из-за почек - Азиз страдает хронической почечной недостаточностью", - рассказала Ламия Оруджева.

В довершение ко всему, добавила она, у журналиста возник цистит. "При мочеиспускании у Азиза возникают сильные боли и в моче есть кровь, что может быть симптомом или предвестником очень плохих болезней. Если в короткое время ему не назначат правильного лечения, последствия могут быть тяжкими. Азиз нуждается в срочном медицинском обследовании и лечении. Но в СИЗО нет необходимых для его обследования аппаратов и врачей-специалистов. Аиза нужно госпитализировать, однако пока ему отказывают в этом. Азизу выписали некоторые лекарства, но после их приема его состояние еще более ухудшилось", - сказала она.

Адвокат журналиста Бахруз Байрамов подтвердил наличие проблем со здоровьем у своего подзащитного.

"У Азиза Оруджева после ареста возникли серьезные проблемы со здоровьем. В марте его перевели в тюремный госпиталь. У него периодически происходили панические атаки, однажды из-за этого он даже упал в обморок. Однако несмотря на длительное содержание в госпитале пенитенциарной службы, его похоже полностью не вылечили. Месяц назад Оруджева вернули в СИЗО и у него вновь возникли проблемы. Теперь к имеющимся болезням добавился и цистит. Мы обращались, чтобы его перевели в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Пока никаких мер не принято", - сказал адвокат.

Он также указал на необоснованное затягивание предварительного следствия. "Срок ареста Азиза Оруджева продлен до 27 декабря. Абсолютно неправомерное решение. К этому времени он уже 13 месяцев будет в заключении. Нет никакого смысла человек содержать столько времени под арестом, без предъявления достоверных доказательств вины и вопреки серьезным болезням у него", - сказал адвокат.

В пенитенциарной службе воздержались от комментариев сославшись на то, что решения о госпитализации заключенных принимаются врачами главного медуправления Минюста. В этом ведомстве отказались от комментариев, сославшись на то, что о состоянии здоровья заключенных публичной информации не предоставляется. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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