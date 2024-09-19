Суд в Баку отказался освободить журналистов Оруджева и Эминова

19 сентября 2024, 14:53

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Районный суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты освободить журналистов Kanal-13 Азиза Оруджева и Шамо Эминова и продлил срок их ареста еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Сабаильский райсуд Баку продил срок ареста Азиза Оруджева и Шамо Эминова на три месяца – до 27 сентября.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Они не признали вину, а защита указала на необоснованность обвинения.

Сегодня Сабаильский райсуд Баку продлил еще на три месяца меру пресечения Азизу Оруджеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

Суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста

"Следствие заявило, что еще не получило ответов на ряд своих запросов. Поэтому следствие ходатайствовало о продлении срока ареста Оруджева. Мы, сторона защиты, указали, что Оруджев уже почти год находится под стражей, и не его вина, что какие-то органы или учреждения затягивают с ответом на запросы следствия. С другой стороны, у него проблемы со здоровьем, он находится на лечении в тюремном госпитале. Причина болезни – нервная перенапряженности, панические атаки из-за несправедливого судебного следствия. Поэтому до завершения следствия можно изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста Оруджева еще на 3 месяца – до 27 декабря", - рассказал он.

Это решение будет обжаловано в апелляционном суде, отметил Байрамов. «Нет оснований не только содержать Оруджева под стражей, но и вообще привлекать его к уголовной ответственности», - пояснил он.

Нет оснований содержать Шамо Эминова в СИЗО

Также до 27 декабря продлен арест и Шамо Эминова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эминова Алибаба Рзаев. «У следствия было более чем достаточно времени завершить расследование. Ведь прошло почти 10 месяцев. Нет оснований содержать Шамо Эминова в СИЗО. Он имеет постоянное место проживания в Баку и, находясь дома, может по первому вызову приходить на следствие. Но суд не учел наших доводов и продлил арест до 27 декабря. Мы подадим апелляционную жалобу», - сказал Рзаев.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении сроков предварительного заключения Оруджева и Эминова. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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