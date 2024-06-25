Продлен срок ареста азербайджанских журналистов Оруджева и Эминова

25 июня 2024, 17:33

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Сроки предварительного заключения для руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова продлены еще на три месяца. Адвокаты журналистов заявили о необоснованности их уголовного преследования, они намерены обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобы защиты руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова на продление ареста. Следствие не нашло доказательств вины журналистов, заявили адвокаты.

Азиз Оруджев и Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Защита и родственники обоих обвиняемых выражали опасения за состояние их здоровья. Оруджев находится в госпитале Пенитенциарной службы, но не получает надлежащего лечения, его состояние 14 мая резко ухудшилось, заявил адвокат. 21 мая суд продлил срок ареста обоих журналистов до 27 июня.

Сабаильский районный суд Баку сегодня постановил продлить срок предварительного заключения Азиза Оруджева еще на три месяца – до 27 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев.

"Абсолютно необоснованное, неправомерное решение. В деле нет никаких достоверных доказательств о причастности Оруджева к контрабанде. Его не поймали с поличным на границе. Все построено на субъективных суждениях следователей. С другой стороны, нет никакой целесообразности содержать больного человека под стражей, тем более что следственных действий с ним не проводится. Он с марта находится в лечебном учреждении пенитенциарной службы. У него нарушена нервная система. Периодически происходят панические атаки. И в таком состоянии человеку продлевают арест. Конечно, мы подадим апелляцию. Но суды не рассматривают объективно дело Азиза Оруджева", – сказал адвокат.

Сегодня же Сабаильский суд также на три месяца, до 27 сентября, продлил срок ареста другого фигуранта этого дела Шамо Эминова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алибаба Рзаев. "Мы указали в суде на необоснованность ходатайства о продлении срока ареста. У следствия было достаточно времени – прошло уже полгода – для доказательства вины Эминова. Но это не сделано. С ним даже не проводят следственных действий. Человека совершенно необоснованно лишают свободы", – сказал Рзаев, добавив, что на решение суда будет подана апелляция.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил информацию о том, что срок предварительного заключения Оруджева и Эминова продлен.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел о контрабанде валюты. В частности, арестованы сотрудники интернет-издания Abzas Media и интернет-телевидения Toplum TV. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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