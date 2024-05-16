Защита призвала обеспечить качественной медпомощью журналиста Азиза Оруджева

16 мая 2024, 02:11

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Директор Kanal-13 Азиз Оруджев в госпитале пенитенциарной службы пожаловался на резкое ухудшение состояния, но не получает надлежащего обследования и лечения, заявил адвокат арестованного журналиста. Оруджеву оказывается необходимое лечение, возразили в пенитенциарной службе.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд в Баку 1 апреля оставил без удовлетворения жалобу на продление срока предварительного заключения арестованного в ноябре 2023 года руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Состояние здоровья Оруджева за время пребывания под стражей ухудшилось, он находится в госпитале пенитенциарной службы.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В лечебном учреждении пенитенциарной службы Азербайджана с 14 мая резко ухудшилось состояние руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева, сообщил его адвокат.

«Азизу 14 мая стало очень плохо, он упал в обморок, и только после вмешательства врачей его удалось вернуть в сознание. При этом артериальное давление у него резко повысилось», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Оруджева Фахраддин Мехтиев, который встретился с ним в тюремном госпитале 15 мая.

Азиз нуждается в квалифицированной медицинской помощи в гражданской клинике

Оруджев вот уже два месяца находится на лечении в госпитале пенитенциарной службы, но проблемы со здоровьем у него сохраняются и усугубляются, сказал адвокат.

«Азиз страдает болезнью сердца, гипертонией, после ареста у него возникли нарушения в нервной системе, происходят панические атаки. Обычно нас, адвокатов, упрекают в драматизации проблем арестантов со здоровьем. Нам говорят: что же, как арестовывают человека, то сразу он заболевает? Но это не так. Когда человек на свободе, он в повседневной суете может и не замечать недуг. Или же откладывать лечение. Попав в тюрьму, он изолируется от всего и начинает чувствовать болезнь. С другой стороны, стресс от несправедливости, от беспокойства за семью усугубляет болезнь. С Азизом происходит вот это самое», - считает адвокат.

Возможности пенитенциарного лечебного учреждения, со слов защитника, позволяют оказывать Оруджеву лишь минимальную помощь. «В лечебном учреждении ограниченный ассортимент лекарств. Дают только самое необходимое. Понятно дело, что за казенный счет дорогих лекарств не дают. Поэтому лечение часто неэффективное. Азиз нуждается в квалифицированной медицинской помощи в гражданской клинике», - сказал Фахраддин Мехтиев.

Защита планирует подать ходатайство о переводе Оруджева под домашний арест. «27 мая истекает срок предварительного заключения, и мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения в связи с завершением предварительного следствия. Если же продлят срок ареста, то ходатайство будет мотивировано состоянием здоровья Оруджева», - сказал Мехтиев.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что Оруджев находится в лечебном учреждении ведомства и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2017 года Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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