Адвокат Азиза Оруджева заявил об усугублении его проблем со здоровьем

03 мая 2024, 03:29

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Руководитель Интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев, арестованный в ноябре, находится в госпитале Пенитенциарной службы Азербайджана, но состояние его здоровья ухудшается, заявил защитник журналиста.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд в Баку 1 апреля оставил без удовлетворения жалобу на продление срока предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Несколькими днями ранее, 29 марта, суд также отказался удовлетворить жалобу другого фигуранта этого дела, сотрудника телеканала Шамо Эминова. По словам адвоката, в марте Оруджева помещали в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Состояние здоровья Азиза Оруджева, который шестой месяц находится под арестом, ухудшилось, сообщил его адвокат Бахруз Байрамов 2 мая.

Как утверждает защитник, Оруджев страдает от панических атак. «У него трясутся руки, резко ухудшается общее состояние», - приводит слова адвоката Turan.

Бахрамов отметил, что его подзащитный находится в госпитале Пенитенциарной службы Азербайджана, однако не уточнил, какое лечение ему там предоставляют.

Комментариями Пенитенциарной службы Азербайджана относительно заявления защиты Оруджева "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2017 года Азиз Оруджев был осужден на шесть лет по обвинению в незаконном предпринимательстве. Журналист вины не признал и обжаловал приговор. В апреле 2018 года Верховный суд заменил ему реальный срок на три года лишения свободы условно, а в ноябре 2019 года суд отказал ему в освобождении от условного наказания и снятии судимости.

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