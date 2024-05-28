Азиз Оруджев и Шамо Эминов оставлены под стражей

28 мая 2024, 22:33

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобы защиты руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова на продление срока предварительного заключения. Следствие не нашло доказательств вины журналистов, подчеркнули адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Защита и родственники обоих обвиняемых выражали опасения за состояние их здоровья. Оруджев находится в госпитале Пенитенциарной службы, но не получает надлежащего лечения, его состояние с 14 мая резко ухудшилось. Суд 21 мая продлил срок ареста для обоих журналистов до 27 июня.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестовано шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд, рассмотрев по отдельности Оруджева и Эминова на продление срока ареста, оставил оба решения в силе. «К сожалению, апелляционная инстанция вновь не приняла во внимание доводы защиты об отсутствии оснований для содержания Шамо Эминова под стражей. Следственных действий не проводится, при этом у моего подзащитного проблемы со здоровьем», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эминова Алибаба Рзаев.

По словам Рзаева, дальнейшее продление сроков следствия маловероятно. «Судя, по всему это было последним продлением срока ареста по этому делу, следствие в течение месяца будет завершено. Если исходить из норм и принципов права, то дело должно быть закрыто на основании отсутствия доказательств вины фигурантов. По крайней мере как адвокат Эминова, я могу с твердой уверенностью говорить, что он не совершал вменяемого ему преступления и доказательств его причастности к каким-то действиям, связанным с контрабандой, нет. Однако судя по тому, как Эминова без достаточных оснований привлекли к ответственности и содержали полгода под стражей, следствие сделает какие-то «выводы» и передаст дело в суд на рассмотрение», - сказал защитник.

Адвокат Оруджева Фахраддин Мехтиев также предположил, что «в течение 20 дней следствие завершится».

«Смысла в продолжении следствия нет, все равно нет никаких достоверных доказательств против обвиняемых. Что-то следствие возможно «собрало» и «подогнало», но если самого факта преступления не было, то окончательные выводы будут субъективными, не основанными на материальных доказательствах. По закону дело должно быть закрыто по оправдательным основаниям, но оно имеет политический подтекст и поэтому, скорее всего, поступит в суд для рассмотрения», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалобы на продление ареста Оруджева и Эминова отклонены. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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