Суд в Баку продлил арест Оруджеву и Эминову

21 мая 2024, 22:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сроки предварительного заключения для руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова продлены еще на месяц. Защита журналистов, обвиняемых по делу о контрабанде валюты, пообещала обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом по обвинению в контрабанде валюты. Защита и родственники обоих обвиняемых выражали опасения за состояние их здоровья. Оруджев находится в госпитале Пенитенциарной службы, но не получает надлежащего лечения, его состояние с 14 мая резко ухудшилось, заявил адвокат.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестовано шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сабаильский районный суд Баку сегодня постановил продлить срок предварительного заключения Азиза Оруджева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Фахраддин Мехтиев.

Защита считает это решение о необоснованным. Адвокат напомнил, что Оруджев содержится под стражей уже около полугода, однако следственные действия с ним, по словам Мехтиева, проводились лишь в самом начале расследования.

«Уже длительное время с ним следственных мероприятий не проводится. Более того, у него серьезные проблемы со здоровьем. С 16 марта он содержится в тюремном госпитале, но лечение не приносит результатов. У него нарушена нервная система, все еще происходят панические атаки, часто повышается кровяное давление, на днях он даже упал в обморок. Мы просили суд перевести его хотя бы под домашний арест, чтобы он мог получать лечение в специализированной гражданской клинике, однако суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста еще на один месяц, до 27 июня», - сказал адвокат. Он добавил, что защита Оруджева подаст апелляцию на это решение.

Также сегодня Сабаильский суд продлил срок ареста Шамо Эминова до 27 июня, сообщил «Кавказскому узлу» его адвокат Алибаба Рзаев.

«Никаких оснований для содержания Эминова под стражей нет. Следствие не представило обоснованных доказательств того, что он занимался контрабандой, нет улик против него. В материалах дела речь идет о незаконном ввозе Эминовым иностранной валюты в Азербайджан в 2022-2023 годах, однако в этот период он лишь по разу в каждый год побывал в Грузии, откуда он родом, чтобы повидаться с близкими родственниками. Помимо того, у Эминова проблемы со здоровьем: он испытывает психологическую напряженность из-за необоснованного ареста и несправедливости по отношению к нему, у него болезни желудка и печени, но ему не оказывают медицинской помощи. От отчаяния он даже пытался наложить на себя руки. Мы просили сегодня суд, чтобы хотя бы до завершения следствия его освободили из-под стражи для лечения, но суд не удовлетворил наше ходатайства и продлил срок ареста", – сказал адвокат Рзаев.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что сроки ареста Оруджева и Эминова продлены. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.