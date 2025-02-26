Журналист Оруджев приговорен в Баку к двум годам колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к лишению свободы руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева, признав его виновным в незаконном строительстве. Журналист в последнем слове заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", дело Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве, слушается в суде с 8 января. Журналист отверг обвинение, а защита указала на необоснованность его содержания под стражей.

Руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев с ноября 2023 года находится под арестом. Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину. По итогам предварительного следствия с Оруджева сняли обвинение по статье о контрабанде, оставив обвинение в незаконном строительстве. Дело Шамо Эминова было выделено в отдельное производство.

Сегодня в Сабаильском райсуде Баку завершился судебный процесс по делу Азиза Оруджева, журналист приговорен к двум годам лишения свободы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Бахруз Байрамов.

По его словам, в ходе заседания гособвинитель предложил приговорить Оруджева к 2,5 года лишения свободы, а Оруджев в последнем слове заявил о невиновности.

"Он сказал, что приобрел земельный участок по нотариально оформленному договору с продавцом участка и потом стал строить на нем дом. В этой зоне Баку все участки так покупаются и продаются - через нотариальные сделки, при этом государство не выдает на эти земли документов о правах собственности. Несмотря на то, что дома считаются «самостроями», государственные предприятия обеспечивают их коммунальными услугами. Если объект незаконен, то почему же государственные предприятия обслуживают их, туда прописывают людей?» - озвучил позицию подсудимого адвокат.

Вина Оруджева по вменяемой ему статье не была доказана

Он отметил, что защита просила суд оправдать Оруджева. «Вина Оруджева по вменяемой ему статье не была доказана. На процессе был заслушан в качестве представителя потерпевшей стороны сотрудник Службы госреестра и кадастра недвижимого имущества. Чиновник не смог внятно объяснить, какой ущерб государству нанес Оруджев. Сотрудник ведомства только сказал, что «это государственные земли». Однако вокруг места, где Оруджев строил дом, возведены множество жилых строений, и чиновник не смог ответить на вопрос, подавались ли в связи с ними жалобы об ущербе, нанесенном государству. В качестве свидетелей были допрошены еще два соседа Оруджева. Но они сказали, что к строительству Оруджевым дома у них никаких претензий нет», - сказал Байрамов, добавив, что защита намерена обжаловать приговор.

Представитель суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.