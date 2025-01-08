Азиз Оруджев в суде отверг обвинение

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Суд в Баку приступил к рассмотрению дела руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева, обвиняемого в незаконном строительстве. Журналист в суде отверг обвинение, а защита указала на необоснованность содержания Оруджева под стражей.

Как писал "Кавказский узел", руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник телеканала Шамо Эминов с ноября 2023 года находятся под арестом, они были обвинены в контрабанде валюты, но не признали вину. По итогам предварительного следствия с Оруджева было снято обвинение по статье о контрабанде, журналист обвиняется только по статье о незаконном строительстве. Дело Шамо Эминова было выделено в отдельное производство, и 29 декабря 2024 года он был освобожден из-под стражи по завершении сроков следствия и ареста.

В Сабаильском районном суде Баку под председательством судьи Гюнел Самедовой сегодня началось судебное следствие по делу Азиза Оруджева.

«Слушания начались на два часа позже назначенного времени. Это было связано с заменой прокурора, поддерживающего государственного обвинение», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.

Нет никакого правового обоснования для содержания Оруджева под стражей

Фактически новый гособвинитель присоединился к делу в последний момент и озвучивал материалы дела, с которым не был ознакомлен, заметил защитник.

«Мы в начале заседания просили до оглашения приговора отпустить Оруджева под домашний арест. Ибо нет никаких материальных и процессуальных основ для содержания его под стражей. С другой стороны, он обвиняется в менее тяжком преступлении. У него на попечении двое малолетних детей. Журналист имеет серьезные проблемы со здоровьем, много месяцев находился на лечении в тюремном госпитале. Да и вообще нет никакого правового обоснования для содержания Оруджева под стражей, с точки зрения судебной практики Азербайджана. Не было случаев, чтобы кого-то подвергали аресту и лишению свободы за незаконное строительство для себя жилища», - рассказал адвокат Мехтиев.

Однако прокурор выступил против ходатайства, и судья оставил его без удовлетворения. Далее на процессе был оглашен обвинительный акт.

«Азиз Оруджев, конечно же, не признал себя виновным. Он подчеркнул, что не совершал каких-либо действий против интересов общества и государства. Просто у него не хватало денег на покупку квартиры для своей семьи, и он приобрел земельный участок на окраине Баку и построил небольшой дом. Азиз указал, что на данной территории построены сотни домой и люди продолжают жить в них. Никому он ущерба не нанес. Действительно, жильцы в этой зоне, хотя и не имеют документов о правах собственности на участки и дома, получают от государственных предприятий по договорам коммунальные услуги. То же самое делал и Азиз Оруджев. Если строения незаконны, то почему же коммунальные службы поставляют туда услуги?» - отметил Мехтиев.

Защита просила начать допрос с потерпевшей стороны, ею признана государственная служба по вопросам имущества. Но представителя службы не оказалось в суде. «Пусть представитель этого ведомства придет в суд и пояснит, какой ущерб они понесли. В связи с этим судебные слушания были отложены на 24 января», - отметил Мехтиев.

Азиз не совершал преступлений. Моего мужа арестовали из-за деятельности нашего канала.

Супруга журналиста Ламия Оруджева выразила беспокойство за состояние мужа. «У Азиза и так были проблемы со здоровьем. После ареста ухудшилось его нервно-психологическое состояние, начались панические атаки. Он почти полгода находился в тюремном госпитале, но его так и не вылечили. На суде он еле-еле стоял на ногах», - сказала Оруджева корреспонденту «Кавказского узла».

Оруджева, которая также работает в Kanal-13, считает, что ее мужа преследуют из-за журналисткой деятельности. «Азиз не совершал преступлений. Моего мужа арестовали из-за деятельности нашего канала, его популярности. Азиза обвиняли также в контрабанде, но потом стало ясно, что доказательств этому нет, и они остановились на первоначальном обвинении в незаконном строительстве дома. Мы приобрели этот участок у прежнего владельца по нотариально заверенному договору. Мы не виноваты, что на этой территории государство не выдает документов о правах собственности на землю, и дома и участки не регистрируются в реестре недвижимости », - сказала Ламия Оруджева.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня там состоялся процесс по делу Оруджева. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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