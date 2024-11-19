Комиссар Совета Европы призвал власти Азербайджана освободить журналистов и активистов

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К президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с призывом освободить из тюрем правозащитников, журналистов и активистов обратился комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября Международная коалиция за демократическое обновление и правозащитный фонд "Форум 2000" в совместном заявлении потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане и призвали делегатов COP29 поддержать это требование. 15 ноября содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Лиз Кристофферсен выступила в защиту политика и ученого Губада Ибадоглу, призвав власти Азербайджана создать условия для эффективной медпомощи.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. В свете COP29 всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти 18 ноября опубликовал письмо, адресованное президенту Азербайджана, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Он «просит власти немедленно освободить всех правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, которые находятся в заключении за свою законную деятельность или за выражение несогласных или критических мнений, и снять с них уголовные обвинения, а также связанные с ними ограничения, включая запрет на выезд за границу»

О'Флаэрти, в частности, выразил обеспокоенность недавними арестами ряда правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, включая Акифа Гурбанова и Алескера Мамедли, Имрана Алиева и Анара Мамедли, арестованных «по обвинению в контрабанде иностранной валюты, уклонении от уплаты налогов и подделке документов». По аналогичным обвинениям были арестованы более десятка сотрудников и журналистов трех СМИ (Abzas Media, Kanal 13 и Toplum TV, - прим. О'Флаэрти), добавил комиссар.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

«Я обеспокоен сообщениями о том, что уголовные дела против этих правозащитников, журналистов и активистов были возбуждены в связи с осуществлением ими своей законной деятельности. Я отмечаю, что в аналогичных случаях - в одном случае с участием одного из упомянутых выше правозащитников (имеется в виду Анар Мамедли, - прим. «Кавказского узла») – которые произошли почти десятилетие назад, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил нарушение статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ)», - говорится в письме комиссара СЕ президенту Азербайджана, опубликованном на сайте организации.

Комиссар также отмечает «тревожную тенденция произвольных арестов и задержаний критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников посредством злоупотребления уголовным правом в нарушение верховенства права».

Комиссар также просит власти Азербайджана «провести эффективное расследование утверждений о жестоком обращении с несколькими правозащитниками, журналистами и активистами во время содержания под стражей в полиции, а также обеспечить соблюдение прав на доступ к адвокату и адекватной медицинской помощи».

Он настоятельно призывает власти Азербайджана «обеспечить, чтобы все законы и практики, связанные со свободой ассоциации, мирных собраний и выражения мнений, а также положением правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, соответствовали стандартам Совета Европы в области прав человека, в том числе путем полного выполнения соответствующих постановлений Европейского суда по правам человека».

«Я с нетерпением жду продолжения диалога и сотрудничества с властями Азербайджана, в том числе в контексте визита в страну», - резюмирует О'Флаэрти.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

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