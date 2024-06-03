Соратники связали ограничение прав Гурбанова с критикой в адрес властей Азербайджана

03 июня 2024, 13:00

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Арестованному в Баку председателю правления "Платформы III Республики" Акифу Гурбанову не разрешили встречу с родственниками и не позволили позвонить домой. Это ограничение прав Гурбанова связано с публикацией его речи, в которой он раскритиковал власти Азербайджана и методы силовиков, указали соратники активиста.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

1 июня членам семьи Акифа Гурбанова не позволили встретиться с ним в бакинском СИЗО-1, сообщила на своей странице в Facebook* "Платформа III Республики", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"При этом, принесенные ему из дома вещи были тщательно и строго проверены, а книги вовсе не пропущены. Акиф Гурбанов 1 июня также должен был позвонить домой. Но и этим правом ему также не позволили воспользоваться", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член правления платформы Самед Рагимли.

Акифа Гурбанова наказывают за жесткую критику политической ситуации в стране

Соратники полагают, что эти ограничения прав Гурбанова связаны с публикацией на прошлой неделе в интернете и СМИ текста его выступления в суде во время рассмотрения одной из его апелляционных жалоб на нарушения прав. "Очевидно, что Акифа Гурбанова наказывают за жесткую критику политической ситуации в стране, репрессий против оппонентов власти. Мы обеспокоены за Акифа Гурбанова", - сказал Рагимов.

Адвокат политика Шахла Гумбатова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в последний раз встречалась с подзащитным на прошлой неделе. "Я только после личной встречи с ним могу что-то конкретное сказать", - сказала Гумбатова, подчеркнув, что Гурбанов отвергает обвинение, а следствие не представило никаких обоснованных доказательств для привлечения его к уголовной ответственности и заключения под стражу.

Она отметила, что дело Гурбанова находится на этапе предварительного следствия, однако с ним следственных действий в последнее время не проводится.

28 мая на странице "Платформы III Республики" в Facebook* было опубликовано "выступление Акифа Гурбанова в апелляционном суде". Когда именно состоялось это выступление, в публикации не уточняется.

В своей речи Гурбанов отверг обвинение в контрабанде. "Этими репрессиями власти не только физически наказывают и преследуют нас, но и используют клевету, чтобы дискредитировать. Один из основных методов властей - держать общество в страхе, а самим превращать коррупцию и произвол в образ жизни. Они не думают о том, что будет завтра, и лишь полагаются на насилие, деньги и ложь, пытаясь обмануть людей", - заявил Акиф Гурбанов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Своих оппонентов они пытаются уничтожить самыми грязными методами

По словам активиста, представителей властей "беспокоит доверие общества к оппозиции". "Поэтому своих оппонентов они пытаются уничтожить самыми грязными методами. Они арестовали не только меня, но и моих друзей, не имеющих никакого отношения к общественной работе. Это сделано с целью запугать наше окружение и общество в целом, чтобы ни у кого в будущем не возникало желания спорить с властями", - сказал Акиф Гурбанов.

Он подчеркнул, что опубликованные в проправительственных СМИ статьи о нем и других арестованных по этому делу - "это грязная ложь". "Ни один из "фактов" и "цифры", упомянутые в этих статьях, передачах и видеороликах, не являются правдой. Это - политический заказ… Например, отмечается, что на мои банковские счета и Алескера Мамедли (учредитель Toplum TV, находится под арестом. – Прим. "Кавказского узла") поступили десятки тысяч [манатов], и мы получили или использовали их незаконно. Те, кто это пишет, и те, кто это публикует, нагло и бессовестно лгут обществу. На протяжении многих лет мы получали средства на эти счета на основании договора об оказании услуг, осуществляли все государственные выплаты, включая налоги", - заявил Гурбанов.

8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, оба арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 26 апреля его обследовали в госпитале МВД, а затем вернули в СИЗО. Результаты обследования защита узнала лишь 16 мая: Пенитенциарная служба не нашла у Мамедли проблем со здоровьем.

Гурбанов подчеркнул, что его имущество приобретено на законных основаниях. "Я открыто заявляю, что все имущество, которое есть у меня и моей семьи, приобретено до 2019 года. После 2019 года я не приобретал никакой недвижимости. Источник доходов открыт. Будучи членом Центризбиркома с 2006 по 2016 год, я получал из госбюджета высокую зарплату и премии. Также я получал доходы на основании договора об оказании услуг с 2015 года как физическое лицо. При этом моя супруга работает в международных организациях с 2006 года, и получала довольно высокую зарплату. Госструктуры об этом прекрасно знают", - отметил Гурбанов.

По его словам, "сейчас Азербайджаном управляют методами Сталина и его НКВД". "Подобно тому, как Сталин давал директиву и требовал добиться признания во что бы то ни стало, и НКВД выполняло это. Сталин требовал публиковать в газетах "Правда" и "Известия" материалы, "доказывающие" вину "врагов народа", а затем объявлял, что все эти плохие люди будут расстреляны. Сейчас тот же подход применяется здесь - в независимом Азербайджане", - сказал Гурбанов, приведя в пример ряд СМИ, публикующих "пасквили" о нем и его коллегах.

Напомним, в ноябре 2023 года провластное агентство Report в публикации "США обновляют свои провокационные технологии: формируются компактные оперативные группы" утверждало, что американские институты используют местные НПО и медиа в Азербайджане для воздействия на политические процессы в стране. Среди таких структур указывалось и Toplum TV. "Редакция Toplum TV размещена в офисе "Института демократических инициатив" (ИДИ), что позволяет координировать Toplum TV с ИДИ. Основатель "Института демократических инициатив" - Акиф Гурбанов. Эта организация также зарегистрирована в Грузии как "независимая неправительственная организация", - говорилось в публикации.

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