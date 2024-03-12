Азербайджанские журналисты попросили отпустить на поруки Алескера Мамедли

12 марта 2024, 14:52

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Руководители независимых СМИ и журналистских организаций Азербайджана обратились к руководству МВД с просьбой освободить в связи с проблемами со здоровьем учредителя Toplum TV Алескера Мамедли в связи с проблемами со здоровьем, арестованного по делу о контрабанде.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска силовики сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Группа руководителей независимых СМИ и журналистских организаций Азербайджана обратились к министру внутренних дел Азербайджана Вилаяту Эйвазову с просьбой освободить из-под стражи учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

"Многие годы мы знаем Алескера Мамедли, как грамотного медиаэксперта, далекого от радикализма опытного юриста, сторонника законности", - говорится в петиции, которую подписали глава журналистского объединения "Новое поколение" Ариф Алиев, медиаэкспертом, профессор Бакинского госуниверситета, соучредитель Бакинского пресс-клуба Гулу Магеррамли, руководитель Союза журналистов Азербайджана и онлайн издания "Айна-Зеркало" Эльчин Шихлы и директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Авторы обращения подчеркивают, что "не хотят вмешиваться в полномочия государственных органов по расследованию подозрений в деятельности отдельных лиц". "Основной причиной нашего беспокойства является обнаружение несколько дней назад на медобследовании опухолей у Алескера Мамедли. Врачи заявили, что они злокачественные и отметили потребность в более углубленном и качественном обследовании и интенсивном лечении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Turan Мехман Алиев.

Авторы обращения просят министра оказать содействие , "чтобы на период следственных действий Алескер Мамедли был на свободе". "Велика вероятность того, что его жизнь зависит от этой возможности. Мы готовы взять на себя необходимые личные обязательства для изменения меры пресечения в отношении нашего коллеги, чтобы он мог воспользоваться этой возможностью", - далее сказано в обращении.

По словам директора Turan, авторы обращения лично ручаются за то, что Мамедли оставаясь на свободе, будет по первому вызову приходить на следствие. "Обращаясь к главе МВД, мы опираемся на норму закона, который позволяет нахождение обвиняемого лица на период следствия на свободе. Мы надеемся, что исходя из принципов гуманизма Алескер Мамедли будет освобожден из-под стражу и получит возможность лечиться", - отметил Алиев.

Адвокат Мамедли Агиль Лаидж считает, что инициатива руководителей органов медиа и журналистских организаций юридически осуществима.

Согласно УПК Азербайджана есть альтернативные виды меры пресечения – подписка о невыезде, передача под надзор полиции, освобождение под залог, личное поручительство, домашний арест и следственный орган может ходатайствовать перед судом о замена ареста на один из них, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В данном случае, видные представители медийной общественности готовы взять Мамедли под личное поручительство. И заверения известных людей в обществе является важной гарантией того, что обвиняемый не станет скрываться от следствия. Тем более что у Алескера Мамедли серьезные проблемы со здоровьем. С учетом того, что следствие ведет бакинская полиция, то обращение к главе МВД – адресное послание", - сказал Лаидж.

По его словам, мера пресечения может быть изменена уже при рассмотрении апелляционной жалобы на арест. Вместе с тем, он отметил, что дата суда не назначена. "Однако по установленным законом срокам она должна состояться в ближайшие 2-3 дня", - сказал Мамедли.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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