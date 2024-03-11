Защита обжаловала аресты Мамедли и Иззетли

11 марта 2024, 20:41

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Апелляционные жалобы поданы на аресты учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и члена "Платформы III Республики" Руслана Иззетли. Родные и коллеги арестованных обеспокоены их состоянием здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики", Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска правоохранители сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде по предварительному сговору группой лиц (статья 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана). Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на 4 месяца.

На арест учредителя Toplum TV Алескера Мамедли 11 марта была подана апелляционная жалоба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. По его словам, защита просит отменить решение о предварительном заключении Мамедли на четыре месяца.

"Никаких материальных и процессуальных оснований для заключения под стражу Алескера Мамедли по обвинению в контрабанде денег нет", - подчеркнул адвокат. Кроме того, продолжил он, у Мамедли серьезные проблемы со здоровьем.

При этом, он отметил, что следствие вменяет Мамедли контрабанду иностранной валюты на 7300 евро. "Интересно, что после обыска на квартире супруге Мамедли заявили, что "обнаружены 60 тысяч евро". Видимо, силовики передумали и для «правдоподобности» сократили сумму до 7300 евро. Никаких достоверных первичных доказательств того, что Мамедли совершил "контрабанду по предварительному сговору лиц" не было представлено. Следствие представляет группой лиц сотрудников Toplum Tv и Института демократических инициатив (ИДИ). Но какая между ними связь, не раскрывается, просто содержится ссылка на некие "оперативные данные", - сказал адвокат.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В тот же день был задержан также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты, Гурбанова заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

С другой стороны, продолжил он, нет оснований для заключения Мамедли под стражу. "Алескер Мамедли ранее не судим. Он известный человек в обществе, правовед, преподаватель вуза, медиа эксперт. Помимо того, у него три опухоли в теле – горле, прямой кишке и простате. Людей с такими проблемами не только не арестовывают, но и освобождают от отбытия наказания", - продолжил адвокат Лаидж.

По его словам, согласно законодательству, апелляционная жалоба должны быть рассмотрена в течение трех дней со времени ее подачи.

11 марта была подана апелляция и на арест Иззетли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член "Платформы III Республики", глава группы "Защитник" Самед Рагимов. "Временный адвокат подал апелляцию. Завтра к защите присоединится и адвокат по правам человека Фахраддин Мехтиев", - сказал Рагимов, который является также экспертом в области права.

Он считает обвинения Иззетли необоснованными. "Контрабанда – это преступление, связанное с незаконным ввозом иностранной валюты. Никто из фигурантов этого дела против сотрудников Toplum TV и ИДИ не были пойманы с поличным на границе. У всех валюта была "обнаружена" либо в офисе, либо на квартирах. Следствие не раскрывает почему решили всех связать по одному делу, в чем доказательства того, что они были группой. По всей видимости, как и в деле с Бахтияром Гаджиевым, правоохранители будут ссылаться на некую электронную переписку о том, что фигуранты заранее обговаривали распределение денег, которые будут присланы из-за рубежа. Конечно, в уголовном деле в условиях Азербайджана, где суды действуют по заказу, все что угодно можно написать. Но в перспективе в ЕСПЧ неминуемо будет подтверждена неправомерность преследования этих людей", - рассказал Рагимов.

При этом он обратил внимание на то, что Мамедли и Иззетли страдают серьезными заболеваниями. Однако, по его словам, нормативных актов, устанавливающих перечень болезней, по которым обвиняемого нельзя заключать под стражу, нет. "Эти вопросы относятся к усмотрению суда", - пояснил Рагимов.

Вместе с тем, он отметил, что "есть список болезней, по которым обвиняемого нельзя приговаривать к наказанию в виде лишения свободы".

"В случае, с Русланом Иззетли его болезнь желчного пузыря не подходит для освобождения от наказания в виде лишения свободы. Ему могут предложить операцию в тюремной больнице. У Алескера Мамедли есть опухоли – его болезнь может быть основанием для освобождения от тюремного наказания. Но проблема в том, что его задержали как раз, когда его направили на биопсию для установления точного диагноза онкологического заболевания. Без биопсии подтвердить онкологическое заболевание будет сложно. Но очевидно, что Мамедли и Иззетли серьезно больны. Есть заключения медиков. Руслану Иззетли предписали операцию, а Мамедли – биопсию. Игнорировать это недопустимо. Государство несет ответственность за здоровье и жизнь заключенных. Аресты Мамедли и Иззетли с тяжелыми болезнями – показатель предвзятости к ним", - отметил Рагимов.

Аресты Мамедли и Иззетли поставили в сложное положение членов их семей. "У моего дяди двое детей. Старший сын учится на втором курсе университета в Турции, дочь - в одиннадцатом классе школы. Основным кормильцем семьи является дядя. Его супруга тоже работает – учительницей английского языка, но большую часть семейного бюджета обеспечивает дядя. У них и так в последнее время возросли расходы в связи с болезнью дяди. Теперь в связи с арестом необходимо еще оплачивать услугу адвокатов, готовить продукты и другие вещи в СИЗО", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" племянница 55-летнего АлескераМамедли Гюльзар Мамедли.

Семья Иззетли также оказалась в трудном положении в связи с его арестом, сообщила его супруга Гюнель Манафлы. "Обыск проводился у нас на квартире с нарушениями закона и элементарных человеческих норм. Они не позволили, чтобы я передала своего семилетнего сына золовке. Ребенок перенес стресс от происходящего. Он видел, как нам грубо велели не выходить из комнаты. Я имела право снимать обыск на видео. Но мне не разрешили делать. Они якобы нашли 4700 евро. Но и сам Руслан, которого привели в дом после задержания, не видел откуда они вытащили эти деньги… Я не знаю, как объяснить сыну, что почему его отца увели. Как ребенку объяснить, что у нас людей преследуют за политические взгляды", - рассказала Манафлы корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая женщина отметила, что после ареста мужа семья оказалась в сложной ситуации. "Я работаю на Toplum TV. Что станет с нашим изданием, неизвестно. На сегодняшний день нет условий для продолжения нашей деятельности. Я осталась с маленьким ребенком в полной неопределенности. Все беды свалились нам на голову скопом. Мы беспокоились за здоровье Руслана, ему должны были сделать операцию и вот новая беда, его совершенно необоснованно арестовали. У него в желчном пузыре камень в 11 миллиметров", - продолжила Манафлы.

Он считает арест мужа политически мотивированным. "Его арест полностью связан с его политической деятельностью. Мы не принимаем выдвинутые против Руслана обвинения. Это все клевета. Это просто способ заставить замолчать тех, кто говорит правду, подбрасывая иностранную валюту в каждый дом. Мой муж воевал в Карабахской войне в 2020 года, у него две медали. Вернувшегося с войны живым Руслана теперь убивают в тюрьме, лишая возможности лечиться", - продолжила Манафлы.

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