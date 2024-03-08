Пять человек арестованы в Азербайджане по делу Toplum TV

08 марта 2024, 22:34

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Суд в Баку арестовал на четыре месяца по делу о контрабанде валюты руководителя правления "Платформы III Республики" Акифа Гурбанова, сотрудника Toplum TV Мушвига Джаббара и трех сотрудников института демократических инициатив Рамиля Бабаева, Али Зейнала и Илькина Амрахова, еще два сотрудника Toplum TV отпущены под надзор полиции, все они отвергли обвинения. Защита намерена обжаловать аресты.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе Toplum TV прошел обыск. Учредитель издания Алескер Мамедли сообщил, что силовики опечатали двери офиса. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова.

6 марта были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли. Акиф Гурбанов подозревается по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска.

Хатаинский районный суд Баку сегодня избрал в отношении пяти фигурантов дела – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. Фарид Исмаилов и Эльмир Аббасов были освобожден и переданы под надзор полиции. Всем предъявлены обвинения в контрабанде по предварительному сговору, им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщили адвокаты.

"Акиф Гурбанов отверг обвинение и назвал его абсурдным. Он сказал, что его преследуют за участие в деятельности "Платформы III Республики" и Института демократических инициатив, являющегося частью общего проекта c Toplum TV, - сказала корреспонденту Кавказского узла» адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова.

По ее словам, обыски были проведены на квартире, доме родителей Гурбанова, а также в офисе "Платформы III Республики". "Только в офисе были «найдены» 30 тысяч евро. Но эти средства были подложены самими полицейскими. Дело в том, что находившихся в это время в офисе Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли отвели в одну комнату, в остальных помещениях бесконтрольно действовали сотрудники правоохранительных органов", - сказала Гумбатова. По ее словам, защита подаст апелляцию.

"У Али Зейнала в ходе обыска на квартире были обнаружены 10 150 евро и 9060 долларов. Он сказал, что это его личные деньги и они не были ввезены "контрабандным путем". Он отвергает обвинение", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат сотрудника Института демократических инициатив Али Зейнала Фариз Намазлы.

По его словам, Зейнал пожаловался на психологическое давление, физического воздействия не было. Защита подаст апелляционную жалобу, добавил адвокат.

Сотрудник ИДИ Илькин Амрахов после задержания подвергался давлению, рассказала его адвокат Ровшана Рагимова. "Во-первых, молодому человек не позволили связаться с родными и сообщить о задержании. Во время обыска на квартире, его родителей заблокировали в одной из комнат. На квартире были "найдены" 2700 евро и его принуждали признаться, что они принадлежат ему. Илькин отвергает обвинение в контрабанде. У него даже нет загранпаспорта, он не был за рубежом, а согласно диспозиции статьи "контрабанда" она предполагает незаконный ввоз денег в страну. Кроме того, Илькина допрашивали до 11 часов вечера, при том, что у него была высокая температура и сильная боль в горле", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

После ухода адвоката по назначению следователь дал ему на подпись другие показания, не дав ему прочитать их, подчеркнула Рагимова. "Он сказал, что из-за температуры молодой человек вообще не помнит, что говорил. Илькин сказал, что отказывается от первичных показаний написанных в материалах дела. Он сказал, что вообще ему не понятно обвинение и он не согласен с этим. Тем не менее суда арестовал его на четыре месяца, это решение будет обжаловано", - отметила адвокат.

Адвокаты Джаббара и Бабаева также сказали, что на решение суда будет подана апелляция.

В отношении журналиста Toplum TV Фарида Исмаилова была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции и он был освобожден из-под стражи. "Нас задержали в офисе Toplum TV. Туда явились десятки полицейских. У них был список. Тех, кто был в списке отделили от других и увезли на обыски по квартирам. Остальных доставили в столичную полицию и потом, как мы узнали, стали отпускать. Увезли в полицию даже случайных людей , к примеру парня одной из наших сотрудниц, оказавшегося в это время в офисе. Я отказался от дачи показаний, потому что ничего не знал о задаваемых мне вопросах. Я ничего не подписывал, кроме расписки о неразглашении. Меня часто спрашивали о моем здоровье. Видимо они знали, что меня четыре раза за последние месяцы оперировали. В конечном итоге по состоянию здоровья меня освободили и передали под надзор полиции. Мне надо будет регулярно отмечаться в полиции", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла" Исмаилов добавил, что "найденные" у него доме деньги не имеют отношения к нему.

Также был освобожден из-под стражи под надзор полиции менеджер по социальным сетям Toplum TV Эльмир Аббасов. Он воздержался от комментариев, отметив лишь, что не признает себя виновным.

Один из близких арестованных сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что фабула обвинения заключается в следующем: Акиф Гурбанов незаконно ввозил деньги в страну и потом их раздавал другим фигурантам дела за выполнение определенных услуг.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об аресте активистов.

Главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что следствие еще не представило официальную информацию о результатах обыска и основаниях его проведения. Ее саму не допрашивали. "Очевидно, что это не правовой, а политический процесс по заглушению критических голосов в стране", - сказала Исмайлова.

По ее словам, она сейчас сосредоточена на организации правовой защиты арестованных журналистов. Однако наряду с этим идет работа над "переходным планом" деятельности издания в новых условиях. Для распространения новостей Toplum TV используются аккаунты в Facebook* и Instagram*. К YouTube-каналу Toplum TV получили доступ силовики, у него изменено название и удалены все видео, отметила Исмайлова.

По ее словам, раньше были и угрозы, и требования удалить публикации. "Была кампания травли, дискредитации, выставления «агентами Запада». Мы ничего не удаляли, потому что считали, что действуем в рамках журналисткой этики и принципов", - сказала Исмайлова.

Исмайлова сказала, что между Toplum Tv и ИДИ было партнерство, которое заключалось в том, что издание являлось платформой повышения профессионализма молодежи, участвующей в журналистских тренингах программы "Школы демократии" Института демократических инициатив.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

По мнению директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова уголовное дело против сотрудников Toplum TV и Института демократических инициатив, направлено против обоих структур.

"Это два интегрированных проекта независимого медиа и института гражданского общества. Они как бы взаимно дополняли друг друга. Toplum TV как орган медиа выполнял функцию общественного контроля. Институт демократических инициатив как общественная структура осуществляла в том числе проекты по обучению журналистов, которые потом практиковались в Toplum TV. Сейчас власти одним выстрелом убивают двух зайцев – устраняют независимый орган медиа и активный институт гражданского общества, который также занимался вопросами правозащиты, мониторинга выборов, повышением правовой грамотности населения. Возможно, триггером для преследования обоих структур стало инициирование директором Института демократических инициатив Акифом Гурбановым создания новой политической структуры "Платформы III Республики". Структура только создавалась, еще не ясны были ее перспективы. Но для власти в условиях политического застоя видимо опасна любая гражданская инициатива, которая может расшевелить общество. Тем более, что в этом году впереди парламентские выборы. Появление новой альтернативной политической силы могло бы сыграть роль "возмутителя спокойствия". С другой стороны, это дело надо рассматривать в контексте глобального тренда «зачистки» властями политического поля и медийной среды, который наблюдается на протяжении последнего года. Общий курс на то, чтобы устранить политическое инакомыслие и все возможности для его проявления", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Что происходило 6 марта у офиса интернет-телевидения Toplum TV, можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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