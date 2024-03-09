Мамедли и Иззетли арестованы в Баку на четыре месяца

09 марта 2024, 19:59

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Суд в Баку отправил под арест на четыре месяца учредителя Toplum TV Алескера Мамедли вопреки доводам защиты об онкологических заболеваниях журналиста. Аналогичное решение суд принял в отношении члена правления "Платформы III Республики" Руслана Иззетли.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики.

Хатаинский райсуд Баку сегодня избрал меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца в отношении Алескера Мамедли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

"Материальных и процессуальных оснований нет для ареста нет. Достоверных первичных доказательств против него нет. Нет оснований [полагать], что, оставаясь на свободе, он может скрыться. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем. По медицинским предписаниям ему должно быть проведено срочное хирургическое вмешательство. У него опухоли имеются в трех частях тела […]. Ему стало трудно дышать. Скорее всего, это связано с опухолью […]. Мы также представили в суд медицинский документ о болезнях. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство об аресте", - отметил адвокат.

Алескер Мамедли, выступая в суде, связал свой арест со своей научной и общественной деятельностью, добавил Лаидж. "Он заявил, что это не принесет славы тем, кто принял такое решение. «Если завтра что-то случится с моим здоровьем, то, по крайней мере, они столкнутся со своей внутренней совестью», сказал он", - добавил адвокат, отметив, что на решение суда будет подана апелляция.

Такое же решение, об аресте на четыре месяца, суд принял сегодня в отношении Руслана Иззетли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член "Платформы III Республика" Самед Рагимов. Он отметил, что на решение суда будет подана апелляция.

Адвокат Иззетли недоступен для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла". Ранее, 8 марта, Самед Рагимов сообщил "Кавказскому узлу", что активисты нашли для Иззетли адвоката, который взялся за дело при условии, что не будет общаться с прессой.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об аресте Мамедли и Иззетли.

Председатель правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров в связи с арестами журналистов и активистов призвал власти "прекратить незаконные аресты". "Имейте в виду, что те, кого вы сегодня растаптываете, завтра затопчут вас", - заявил Сафаров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. В тот же день были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли.

Акиф Гурбанов также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Иззетли и Алиев в тот же вечер были отпущены. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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