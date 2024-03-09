Мамедли и Иззетли отрицают обвинения в контрабанде валюты

09 марта 2024, 01:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и активист "Платформы III Республики" Руслан Иззетли подозреваются в контрабанде валюты. Оба отвергли обвинения, заявив, что деньги им подкинули.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли. Силовики нашли валюту в ходе обысков у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и активиста "Платформы III Республики" Руслана Иззетли,

Ранее, 6 марта, в офисе Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмайлова. 6 марта были задержаны также руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов и ее соучредители Араз Алиев и Руслан Иззетли, Акиф Гурбанов подозревается по делу о контрабанде валюты, он заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Иззетли и Алиев в тот же вечер были отпущены. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

Алескер Мамедли задержан в качестве подозреваемого лица, сообщил вечером 8 марта корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Агиль Лаидж.

По его словам, учредитель Toplum TV подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана.

Адвокат отметил, что Мамедли отвергает это обвинение и принадлежность ему 60 тысяч евро, обнаруженных во время обыска на его квартире. Он также обратил внимание на проблемы со здоровьем у Мамедли. «Со здоровьем у него серьезные проблемы – <...> есть опухоли, требующие хирургической операции. Он был на обследовании. Ему рекомендовали пойти на биопсию в специализированное медучреждение. Когда он собирался поехать туда, его задержали лица в штатском», - отметил адвокат.

По его словам, 9 или 10 марта суд рассмотрит ходатайство об избрании в отношении Мамедли меры пресечения в виде ареста.

В качестве подозреваемого задержан и Руслан Иззетли. Он также является подозреваемым в совершении преступления по статье 206.3.2, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист «Платформы III Республики" Самед Рагимов со ссылкой на его адвоката.

«Защитник сказал, что Иззетли отверг обвинение и принадлежность ему 4 700 евро, обнаруженных во время обыска в квартире. Это деньги подложили сами обыскивающие», - сказал Рагимов.

Вместе с тем, по его словам, Иззетли сказал адвокату, что не имеет жалоб на обращение с ним, однако у него проблемы со здоровьем. «У него болезнь желчного пузыря, Руслан нуждается в срочной операции. Он собирался как раз на следующей неделе лечь в больницу для операции», - сказал Рагимов.

В течение 48 часов, то есть 9 или 10 марта, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении меры пресечения в виде ареста, добавил активист.

По статье 206.3.2 УК активистам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Что происходило 6 марта у офиса интернет-телевидения Toplum TV, можно посмотреть в фоторепортаже Азиза Каримова "Обыски в Toplum TV. Задержания журналистов и активистов в Баку".

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.