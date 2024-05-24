Алескеру Мамедли отказано в переводе под домашний арест

24 мая 2024, 12:52

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты отпустить под домашний арест учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, который нуждается в медобследовании.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая стало известно, что адвокаты Алескера Мамедли вновь ходатайствовали о его переводе под домашний арест и обратились в ЕСПЧ в связи с отсутствием у Мамедли доступа к медпомощи.

8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, оба арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 26 апреля его обследовали в госпитале МВД, а затем вернули в СИЗО. Результаты обследования защита узнала лишь 16 мая: Пенитенциарная служба не нашла у Мамедли проблем со здоровьем.

Сегодня в Хатаинском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Мамедли под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

"Мы уже отложили в сторону отсутствие правовых обоснований для привлечения Алескера Мамедли к уголовной ответственности и его ареста. Сейчас главное – это состояние здоровья. Его состояние все более ухудшается. Опухоль в щитовидной железе все более беспокоит его. Она периодически вызывает у него удушья. По ночам Алескер Мамедли не может спать. Мы просили хотя бы по гуманитарным соображениям его освободить, чтобы он мог пройти обследование в гражданской клинике. Он нуждается в биопсии – исследовании для выявления характера опухоли в щитовидной железе. Возможно, ему необходимо срочная операция. Но ему не дают возможности пройти обследование в гражданской клинике и не позволяют освободиться из-под стражи, чтобы сам прошел обследование. Вот и сегодня суд не удовлетворил наше ходатайство", - рассказал адвокат.

По его словам, защита также обратилась в ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента суда, поскольку Мамедли лишен доступа к эффективной медицинской помощи. "Это правило позволяют обращаться в ЕСПЧ для принятия срочных обеспечительных мер, если возникла реальная угроза здоровью, жизни и безопасности заявителя", - пояснил Лаидж, отметив, что жалоба была направлена в начале этой недели, однако еще не рассмотрена.

Адвокат отметил, что из ЕСПЧ запросили дополнительные медицинские документы, и защита их также направила.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении ходатайства Мамедли и указал, что у защиты есть право на обжалование.

Напомним, Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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