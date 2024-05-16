Защита сочла поверхностным медобследование Мамедли

16 мая 2024, 18:46

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Врачи медуправления Минюста Азербайджана не нашли проблем со здоровьем у арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, сообщил его адвокат. Он назвал обследование поверхностным и указал на необходимость биопсии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. Мамедли обследовали 26 апреля в госпитале МВД, а затем вернули его в СИЗО, но о результатах медосмотра ни ему, ни его родственникам не сообщили.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Главное медицинское управление Минюста информировало адвоката арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о результатах "дополнительного медицинского обследования", проведенного ему 26 апреля в госпитале. "В поступившем нам письме указывается, что уровень гормонов в крови Алескера Мамедли "в норме", - сообщил адвокат Агиль Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Также утверждается, что был проведен "консилиум с участием онколога", в ходе которого установлено, что "онкологический процесс не отслеживается", продолжил адвокат.

При этом, по его словам, отмечено "отсутствие срочной необходимости гистологического исследования узелка в щитовидной железе" и указано на "возможность проведения этой процедуры в плановом порядке". Врачи Минюста также указали, что у Алескера Мамедли "нет жалоб на здоровье". "Если нет жалоб, то почему же он обращался за помощью?" - подчеркнул адвокат.

Он усомнился в правдивости заключения врачей. "У Алескера Мамедли в щитовидной железе узелок размером 23 миллиметра и это было установлено еще до его ареста. Это по медицинским предписаниям делает необходимым гистологическое исследование на предмет выявления характера опухоли – доброкачественная она или злокачественная. Сам Алескер Мамедли говорит, что его поверхностно обследовали. Это просто отписка. По его словам, опухоль растет и вызывает удушье, из-за чего Мамедли не может нормально спать", - рассказал Лаидж.

Он подчеркнул, что вновь обратился в главное медуправление Минюста с просьбой провести Мамедли биопсию, чтобы установить характер опухоли щитовидной железы.

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев, сославшись на то, что состояние здоровья заключенных относится к компетенции главного медуправления Минюста. Однако в этом ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что информация о состоянии здоровья заключенных предоставляется им самим и их законным представителям.

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