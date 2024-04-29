Алескер Мамедли возвращен в СИЗО после медобследования

29 апреля 2024, 12:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья учредителя Toplum TV Алескера Мамедли обследовали в госпитале МВД, а затем вернули его в СИЗО. О результатах медосмотра ни ему, ни его родственникам не сообщили, рассказал его брат Насими Мамедли. Он отметил, что родные будут добиваться перевода Мамедли под домашний арест. Его слова подтвердил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 24 апреля защита отозвала ходатайство о переводе Мамедли под домашний арест после того, как следователи пообещали обеспечить его медобследование и лечение.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

26 апреля Алескер Мамедли был увезен в госпиталь МВД для обследования и в тот же день возвращен обратно в СИЗО, рассказал его брат Насими Мамедли.

Он встретился со своим братом в СИЗО 27 апреля. "[Алескера Мамедли в госпитале МВД] обследовали врачи, у него взяли образцы крови для анализов, сделали УЗИ внутренних органов и щитовидной железы, электрокардиограммы. Однако биопсию для оценки опухоли в щитовидной железе не сделали. Эта опухоль больше всего беспокоит Алескера и нас – его родных. В процессе также не было обеспечено участие предложенных нами врачей, которым мы доверяем", – сказал Насими Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Вечером 26 апреля Алескера Мамедли вернули в СИЗО, не оказав ему лечебной помощи. Он выглядел бледным и изможденным, что является свидетельством того, что его болезни серьезные, отметил его брат.

"Алескер арестован по сфабрикованному обвинению и те, кто причастны к его аресту, и те, кто не предпринимают мер для обеспечения ему эффективной медицинской помощи, несут ответственность за здоровье и жизнь моего брата", – подчеркнул Насими Мамедли.

Результатов анализов и обследований ни Алескеру Мамедли, ни его родным не выдали, добавил он. "Мы завтра проведем консультации с адвокатом и очевидно ходатайство о переводе Алескера под домашний арест будет возобновлено. Если Алескера отпустят на свободу, мы сами обеспечим его обследование и лечение", – сказал его брат.

После консультаций с родными учредителя Toplum TV, защита определит дальнейшие правовые шаги и, скорее всего, возобновит ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алескера Мамедли Агиль Лаидж.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана. Сотрудники пресс-службы ведомства не ответили на звонки и письменные запросы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.