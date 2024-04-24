Защита отозвала требование о переводе Мамедли под домашний арест

24 апреля 2024, 16:09

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Ходатайство о переводе учредителя Toplum TV Алескера Мамедли под домашний арест отозвано после того, как следователи пообещали обеспечить медобследование и лечение арестованного, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. 9 марта оба были арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Сегодня в Хатаинском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства защиты Алескера Мамедли о переводе его под домашний арест, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

"Сейчас освобождение Алескера Мамедли из-под стражи обретает гуманитарный характер, поскольку речь идет об угрозах его здоровью и даже жизни. У Алескера Мамедли опухоль щитовидной железы, и она растет. Однако, несмотря на наши многократные обращения в Пенитенциарную службу, главное медуправление Минюста и к следственному органу с просьбой обеспечить Алескеру Мамедли условия для его обследования и лечения в медицинском учреждении квалифицированными специалистами по его выбору, никаких мер не было принято", - сказал он.

По словам адвоката, главное медуправление Минюста в своем ответе от 16 апреля заявило об отсутствии у Мамедли проблем со здоровьем и опухоли в щитовидной железе, указав, что он «не нуждается в амбулаторном или стационарном лечении». "И это несмотря на то, что в день задержания Алескера Мамедли он после обследованиями медиками был направлен на специализированное учреждение для процедуры биопсии с целью установления характера у него опухоли в щитовидной железе", - сказал адвокат.

Состояние здоровья Мамедли в последние дни ухудшилось, отметил он. "Опухоль растет, он стал часто задыхаться. От этого не может по ночам спать. Сегодня в суде он также задыхался. У него пропал аппетит. Он сильно осунулся", - сказал Лаидж.

Он отметил, что суд предложил представителю следствия выразить отношение к ходатайству, и сторона следствия попросила у суда «4-5 дней на решение вопроса». "Представитель следствия сказал, что в течение 4-5 дней они сами решат вопрос с обеспечением условия для обследования и лечения в стационаре", - сообщил Лаидж.

В связи с этим, по его словам, защита отозвала ходатайство о переводе Мамедли под домашний арест. "Мы подождем пять дней. Если следствие не обеспечит госпитализацию Алескера Мамедли, то мы вновь подадим ходатайство об изменении меры пресечения", - пояснил он.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев. Сотрудник райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отзыве защитой ходатайства по делу Мамедли.

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