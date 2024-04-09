09 апреля 2024, 23:58

Брат Алескера Мамедли сообщил об ухудшении его здоровья в СИЗО

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Состояние здоровья учредителя Toplum TV Алескера Мамедли в СИЗО ухудшается - анализы выявили превышение уровня холестерина в крови и проблемы с поджелудочной железой, а узел в щитовидной железе увеличился. Несмотря на результаты анализов, Мамедли по-прежнему лишен эффективной медпомощи, заявили его брат и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. Силовики заявили, что нашли валюту при обыске в их квартирах, было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих в СИЗО на четыре месяца. 3 апреля Апелляционный суд утвердил отказ перевести Мамедли под домашний арест.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Состояние здоровья Алескера Мамедли ухудшилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла» его брат Насими Мамедли, посетивший 8 апреля родственника в Бакинском СИЗО-1.

«Алескер выглядел вялым и изможденным от бессонницы и головной боли. Он всю ночь практически не спал, в лежачем положении ему трудно дышать из-за опухоли в щитовидной железе. Этот узел уже увеличился до 23 мм. Это серьезно вредит нервной системе Алескера. Кровяное давление у него повышается до 90-170», - рассказал Насими Мамедли корреспонденту «Кавказского узла» 9 апреля.

Результаты анализов крови, взятых неделю назад «выявили новые проблемы», добавил он. «Согласно результатам анализов, уровень амилазы у Алескера составил 330 при норме 220. Холестерин также превышает норму – 250 против 200. Кроме того, наряду с проблемами щитовидной железы, обнаружены нарушения в поджелудочной железе. В связи с этим врачи назначили новое лечение и завтра (10 апреля) мы доставим в СИЗО необходимые лекарства», - рассказал Насими.

Родственник подчеркнул, что Алескер Мамедли подвергается «недопустимому антигуманному обращению» в следственном изоляторе.

«Врачи приходят, назначают какое-то лечение, но в условиях СИЗО не может быть эффективного обследования и лечения. Элементарно Алескеру не обеспечивают условия для проведения биопсии для определения характера опухоли в щитовидной железе. Если опухоль злокачественная, ее надо срочно удалять, а если не будет срочного эффективного медицинского вмешательства, это может стоить ему жизни, поскольку время будет упущено. Правоохранительные органы имеют право на расследование, но это не должно обеспечиваться ценой его жизни», - подчеркнул брат обвиняемого. Он настаивает, что Алескеру Мамедли должны дать возможность обследоваться в специализированной клинике.

«Мы обращались в суд, чтобы его перевели под домашний арест хотя бы по гуманитарным соображениям, чтобы он мог обследоваться и лечиться, но суд не удовлетворил ходатайство. Теперь мы обратились в главное медицинское управление Минюста для перевода Мамедли либо в гражданскую клинику, либо хотя бы в лечебное учреждение этого ведомства. Но пока никакой реакции нет», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мамедли Агиль Лаидж.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что Мамедли провели обследования и оказали медицинскую помощь. При этом в ведомстве воздержались от подробных комментариев о состоянии здоровья Алескера Мамедли.

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Примечание:

""Репортеры без границ" осудили аресты журналистов в Азербайджане", "Апелляционный суд оставил Руслана Иззетли под стражей", "Хадидже Исмаиловой запрещен выезд из Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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