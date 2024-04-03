Апелляционный суд оставил Алескера Мамедли под стражей

03 апреля 2024, 23:59

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Ухудшилось состояние содержащегося под арестом учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, сообщили его брат и адвокат. Апелляционный суд оставил Мамедли под стражей.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив. Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В Бакинском апелляционном суде 3 апреля состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Мамедли под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

«Содержание Алескера Мамедли под стражей лишено правовых оснований. Следствие не представило достоверных первичных доказательств причастности его к контрабанде. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем. Алескер Мамедли, выступая в апелляционном суде, сказал, что изменение меры пресечения важно не только для его свободы, но и для сохранения жизни. Он сказал, что, когда кладет голову на подушку, чувствует, что его опухоль щитовидной железы увеличилась. Мамедли стал уже периодически задыхаться. Он нуждается в серьезном медицинском обследовании и лечении, но ему все еще не сделали биопсию для установления точного диагноза», - рассказал адвокат.

Защита просила хотя бы перевести Мамедли в лечебное учреждение Минюста, но ответа не получила. «К сожалению, Бакинский апелляционный суд оставил нашу жалобу без удовлетворения», - отметил адвокат.

Лаидж напомнил, что 24 марта защита обратилась в ЕСПЧ для принятия срочных временных мер в связи с состоянием здоровья Мамедли в соответствии с Правилом 39 Регламента Страсбургского суда, которое позволяет истребовать от правительства срочные меры по предотвращению угроз здоровью, жизни и безопасности заявителей. ЕСПЧ еще не информировал адвокатов о рассмотрении их обращения.

Арест Мамедли связан с его медийной деятельностью, сказал корреспонденту «Кавказского узла» брат арестованного активиста Насими Мамедли.

«Но сейчас нас, родных Алескера, беспокоит не столько лишение свободы, сколько непредоставление ему возможности для прохождения качественного медицинского обследования и получения лечения. У него растет опухоль щитовидной железы. Есть подозрение на онкологию. Первоочередным сейчас является необходимость проведения Алескеру биопсии. Надо установить природу и характер опухоли на щитовидной железе. Если она злокачественная, то промедление с биопсией, установлением диагноза, лечением может привести к тому, что опухоль может пустить метастазы. В таком случае жизнь Алескера окажется под угрозой. Но, к сожалению, власти глухи к нашим просьбам создать Алескеру возможности для биопсии. Тюремные врачи заявляют, что «надо подождать, посмотреть, будет ли расти опухоль» и уже в этом случае делать биопсию. Но рост опухоли означает и повышение рисков для жизни», - сказал брат Мамедли.

Он отметил, что 1 апреля у Алескера Мамедли взяли образцы для анализа крови. "Результатов ни ему, ни нам не сообщили. К тому же анализ крови не определит состояние его щитовидной железы", - подчеркнул брат арестованного.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что Мамедли было проведено обследование и что ему оказывается медицинская помощь. Деталей, однако, не сообщили.

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