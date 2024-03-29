Суд оставил Мамедли под стражей вопреки ухудшению здоровья

29 марта 2024, 17:57

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Суд в Баку проигнорировал сообщения об ухудшении состояния учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и отказался перевести его под домашний арест, заявил адвокат. Промедление с обследованием Мамедли опасно для его жизни, считают его брат и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца. 23 марта Мамедли заявил, что обвинения в контрабанде валюты необоснованные, и отказался давать показания.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Алексера Мамедли под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж. "В ходатайстве, помимо отсутствия материальных и процессуальных основ для содержания Алескера Мамедли под стражей, мы указали также на серьезные проблемы у него со здоровьем. Защита просила суд в первую очередь, обратить внимание на болезни Алескера Мамедли. За период после ареста, то есть за 20 дней, опухоль щитовидной железы у него еще более увеличилась. Уже в зале суда у Мамедли повысилось кровяное давление. Ему измерили давление и оказалось, что оно подскочило до 160. К сожалению, суд несмотря на очевидные проблемы со здоровьем оставил ходатайство без удовлетворения", - сказал Лаидж.

По его словам, защита подаст апелляцию на это решение суда.

Он также напомнил, что 24 марта защита обратилась в ЕСПЧ для принятия срочных временных мер в связи состоянием здоровья Мамедли в соответствии со Правилом 39 Регламента Страсбургского суда. "Эта норма Регламента позволяет ЕСПЧ истребовать от правительства принять меры по предотвращению угроз здоровью, жизни и безопасности заявителей", - пояснил адвокат. По его словам, ЕСПЧ еще не информировал адвокатов о рассмотрении их обращения.

Брат Алескера Мамедли Насими Мамедли сообщил, что учредителя Toplum TV обследовали в СИЗО. "Врачи констатировали наличие у Алескера опухоли щитовидной железы. Но вывозить его на биопсию (анализ ткани) в специализированную клинику они не стали. Нам сказали, что медики будут ждать 2-3 месяца и если опухоль будет нарастать, то тогда сделают биопсию. Во-первых, опухоль уже продолжает увеличиваться. Во-вторых, зачем же ждать 2-3 месяца роста опухоли, когда болезнь может достичь необратимой стадии, если можно опередить этот процесс. То есть с точки зрения медицины это также нелогично", - отметил Н.Мамедли.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров считает, что заболевание Мамедли опасно для его жизни. "Алескер Мамедли в день задержания проходил медобследование в связи с подозрением на онкологическое заболевание. Во время обследования в СИЗО подтвердилось у него наличие опухоли щитовидной железы. В таких случаях, необходимо срочное эффективное лечение, чтобы болезнь не прогрессировала. Содержать человека под стражей и лишать его возможности лечиться по меньшей мере негуманно. В конце концов, государство ответственно за здоровье и жизнь заключенных", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Мамедли было проведено обследование и ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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