Алескер Мамедли подал жалобу в ЕСПЧ

25 марта 2024, 13:50

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Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли подал в Европейский суд по правам человека жалобу, в которой потребовал признать необоснованным отказ суда в Баку освободить его из-под стражи в связи с необходимостью пройти курс лечения.

Как информировал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца. 23 марта Мамедли заявил, что обвинения в контрабанде валюты необоснованные и отказался давать показания.

Алескер Мамедли подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Бакинского апелляционного суда, отказавшегося отменить содержание Мамедли в следственном изоляторе, сообщил его брат Насими Мамедли.

Алескер Мамедли требует заменить меру пресечения на домашний арест, так как страдает тяжелым заболеванием, и вследствие заключения под стражу не может завершить обследование с целью определения опасности обнаруженных у него опухолей, пояснил его брат.

"Обращение в ЕСПЧ подано в соответствии с 39-й статьей "Право срочного рассмотрения в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

У Алескера Мамедли нет жалоб на условия содержания. Врачи Пенитенциарной службы обследовали его, диагноз о наличии опухоли подтвердился. Но провести биопсию (анализ ткани) на предмет определения природы опухоли, в изоляторе не могут. Для такой процедуры Мамедли должен быть переведен в гражданскую клинику, отметил Насими Мамедли.

"Брату трудно дышать, он болен и это сказывается на его самочувствии. В камере к нему применяется курс лечения, прописанный в гражданской клинике. К сожалению, в условиях заключения полноценное лечение и анализ опухоли невозможны", – подчеркнул он.

Напомним, 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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