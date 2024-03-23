Мамедли отказался от показаний

23 марта 2024, 22:38

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Учредитель Toplum TV Алексер Мамедли считает обвинения в контрабанде валюты необоснованными и отказался давать показания. Врач в СИЗО назначил Мамедли лечение, но необходимо дополнительное обследование, сообщил его брат.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска силовики сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта руководители независимых СМИ и журналистских организаций Азербайджана обратились к руководству МВД с просьбой освободить в связи с проблемами со здоровьем учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, однако Апелляционный суд оставил его под стражей.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Сегодня брат учредителя Toplum TV Алескера Мамедли Насими Мамедли встретился с ним в Бакинском СИЗО. Они разговаривали по телефону через стеклянную перегородку, сообщило агентство Turan.

Насими Мамедли подчеркнул, что его брат отказывается давать показания следствию на том основании, что он не совершил никакого преступления. Он считает обвинения в свой адрес совершенно необоснованными, говорится в публикации.

"Алескер был осмотрен врачом в СИЗО. В процессе проверки также принял участие представитель аппарата омбудсмена. Врач СИЗО также подтвердил диагноз, поставленный ему в частной клинике. В настоящее время он принимает лекарства, назначенные врачом", - приводятся в публикации слова Насими Мамедли.

По его словам, врач рекомендовал провести срочную биопсию щитовидной железы. "Общее состояние здоровья Алескера кажется нормальным, но ему трудно дышать", - сказал Насими Мамедли.

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей Республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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