Суд не учел доводы защиты о проблемах со здоровьем у Алескера Мамедли

15 марта 2024, 14:39

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Апелляционный суд не внял доводам защиты о серьезных проблемах со здоровьем у учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, оставив его под стражей. Защита намерена продолжить правовые шаги для изменения меры пресечения. Лечащий врач заявил о высокой вероятности злокачественной опухоли у Алиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, участвовавший в работе Института демократических инициатив (ИДИ). Силовики заявили, что нашли валюту в ходе обысков в их квартирах, по данным родных и адвоката Мамедли, после обыска силовики сообщили, что изъяли в его квартире 60 000 евро, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мамедли и Иззетли заявили, что деньги им подбросили силовики. 9 марта суд отправил обоих под арест сроком на четыре месяца, адвокаты обжаловали это решение. 12 марта руководители независимых СМИ и журналистских организаций Азербайджана обратились к руководству МВД с просьбой освободить в связи с проблемами со здоровьем учредителя Toplum TV Алескера Мамедли.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан руководитель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца. Исмаилов и Аббасов были отпущены под надзор полиции.

Бакинский апелляционный суд 15 марта оставил без удовлетворения жалобу Мамедли на арест, сообщил его адвокат Агиль Лаидж.

"Мы просили суд освободить Алескера Мамедли из-под стражи. Во-первых, нет материальных и процессуальных оснований для содержания его под стражей. Нет достоверных первичных доказательств причастности его к контрабанде. Обнаружение у него на квартире денежных средств не означает их незаконного происхождения. С другой стороны, Мамедли сказал, что эти средства не принадлежат ему, а подложены сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, мы представили медицинские документы - заключения врачей, результаты анализов крови, которые свидетельствуют о серьезных болезнях Алескера Мамедли", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Однако суд оставил жалобу без удовлетворения. Адвокат сказал, что защита продолжит правовые шаги для изменения меры пресечения и подаст ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Лечащий врач Мамедли и его шурин Айдын Алиев выказал тревогу в отношении здоровья учредителя Toplum TV.

"У Алескера Мамедли в щитовидной железе обнаружен трехмиллиметровый узел с подозрением на рак. Высока вероятность, что это злокачественная опухоль. Для уточнения диагноза обязательна биопсия. Но эту процедуру Алескер Мамедли не смог пройти из-за задержания. После ареста также не создано условий для проведения биопсии. Если подтвердится онкологическое заболевание, то рак может очень ускоренно развиваться и повредить другие органы, что чревато угрозой для жизни. Есть и другие проблемы со здоровьем, в частности, с печенью, простатой. Однако в первую очередь высока вероятность злокачественной опухоли в щитовидной железе", - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на отсутствие нормативных актов относительно перечня заболеваний, по которым обвиняемых не допускается заключать под стражу, суд имеет право на основе доводов защиты освобождать лицо из-под ареста, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"К сожалению, у нас людей освобождают уже тогда, когда со здоровьем происходят необратимые процессы. Алескера Мамедли надо освободить и позволить ему обследоваться и лечиться, иначе ответственность за возможные негативные последствия с его здоровьем будет на государстве", - отметил он.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Мамедли. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Евросоюз подверг критике власти Азербайджана за давление на сотрудников Toplum TV и "Платформы Третьей Республики". Европейская федерация журналистов также потребовала от властей Азербайджана освободить журналистов Toplum TV и снять с них все обвинения.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Ранее в Азербайджане были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Кому были посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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