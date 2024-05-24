Защита Алескера Мамедли обратилась в ЕСПЧ

24 мая 2024, 03:39

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Адвокаты арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли вновь ходатайствовали о его переводе под домашний арест и обратились в Европейский суд по правам человека в связи с отсутствием у Мамедли доступа к медпомощи.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, оба арестованы на четыре месяца по статье о контрабанде валюты, Мамедли и Иззетли отвергли обвинения. Мамедли было отказано в переводе под домашний арест, несмотря на серьезное ухудшение здоровья из-за опухоли щитовидной железы. 26 апреля его обследовали в госпитале МВД, а затем вернули в СИЗО. Результаты обследования защита узнала лишь 16 мая: Пенитенциарная служба не нашла у Мамедли проблем со здоровьем.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях. О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Алескер Мамедли, позвонивший 23 мая родным из СИЗО, пожаловался на усугубление проблем со здоровьем. По словам брата, анализы Мамедли, несмотря на выводы Пенитенциарной службы, свидетельствуют о многочисленных ухудшениях его состояния.

“В изоляторе у него брали образцы крови на анализы. Подтвердили негативные изменения в его здоровье, и в частности в работе поджелудочной железы, печени и щитовидной железы”, - цитирует слова Насими Мамедли информагентство Turan.

Как отметил родственник, особое беспокойство у Мамедли вызывает узел в щитовидной железе и отказ в биопсии по этому поводу. На бытовые условия содержания в СИЗО журналист не жаловался.

Насими Мамедли отметил, что защита подала новое ходатайство о переводе арестованного под домашний арест. Также адвокаты Алескера Мамедли, обратились в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что учредитель Toplum TV лишен доступа к объективному медицинскому обследованию и медпомощи.

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