Международная коалиция правозащитников потребовала освободить политзеков в Азербайджане

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Активисты из различных стран, объединившиеся в Международную коалицию за демократическое обновление (ICDR) вместе с правозащитным фондом "Форум 2000" выступили с совместным заявлением, в котором потребовали освобождения политзаключенных в Азербайджане. Они призвали делегатов климатической конференции COP29 в Баку поддержать это требование.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата.

Проведение COP29 считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете международного климатического форума всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд "Форум 2000" глубоко обеспокоены ухудшающейся ситуацией с правами человека в Азербайджане, говорится в заявлении поступившем "Кавказскому узлу".

"В течение нескольких месяцев правительство усиливало репрессии против адвокатов, журналистов, активистов и правозащитников до такой степени, что в настоящее время гражданское общество находится в состоянии паралича. Правительство Азербайджана использует различные методы, включая сфабрикованные обвинения, произвольные аресты и судебные преследования, чтобы заставить замолчать несогласных. В настоящее время в стране насчитывается более 300 политических заключенных, которые сталкиваются с тяжелыми условиями, жестоким обращением и даже насилием. Правовая и судебная системы не обладают независимостью, которая могла бы смягчить репрессии против гражданского общества", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член ICDR, директор Института мира и демократии, азербайджанская правозащитница Лейла Юнус.

Среди тех, кто подвергся репрессиям, есть также члены ICDR и более широкой сети "Форум 2000" - Анар Мамедли, Бахруз Самедов, Акиф Гурбанов и Губад Ибадоглу, сказано в заявлении правозащитников.

"Несмотря на неоднократное осуждение со стороны международных органов по правам человека, включая Совет Европы и Организации Объединенных Наций, Азербайджан продолжает игнорировать свои обязательства по международному праву. Правительство использует громкие международные события, такие как COP29 в Баку, чтобы проецировать образ стабильности и прогрессивизма, продолжая при этом подавление политического инакомыслия. Очевидное безразличие к международной критике является свидетельством нежелания обратить эту тенденцию вспять", - отметила Юнус.

Авторы заявления, выражая глубокую солидарность со всеми жертвами репрессий в Азербайджане, потребовали от властей страны безоговорочно освободить и снять обвинения со всех политических заключенных, уважать и соблюдать международное право в области прав человека и, в частности, пересмотреть и привести в соответствие с международными стандартами все законодательные акты, с помощью которых несправедливо преследуют, наказывают или ограничивают гражданское общество, средства массовой информации и правозащитников, а также лишают их доступа к поддержке из-за рубежа. Также содержится призыв к правительству Азербайджана выполнить все пункты и постановления Европейского суда по правам человека по делам "Группы Анара Мамедли", в которых содержится требование полностью оправдать группу азербайджанских правозащитников и журналистов и восстановить их в правах.

В "Группе Анара Мамедли" собраны решения ЕСПЧ по жалобам девяти активистов и журналистов, которые подвергались арестам в 2013-2016 годах - это Анар Мамедли, Интигам Алиев, Хадиджа Исмайлова, Лейла Юнус и Ариф Юнус, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов, Мамед Азизов и Шахин Новрузлу.

В заявлении предлагается создать "независимую международную рабочую группу для оценки практики произвольных задержаний и разработки соответствующего превентивного механизма в соответствие с рекомендациями и в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей Совета Европы".

Авторы документы также требуют от властей Азербайджана "в полной мере сотрудничать с контрольными механизмами Организации Объединенных Наций, Совета Европы и других соответствующих органов, особенно тех, которые занимаются предотвращением пыток".

ICDR и фонд "Форум 2000" также обратились к международному сообществу с призывом "поддерживать политических заключенных, гражданское общество в Азербайджане и реализацию вышеупомянутых требований". Также правозащитники призвали оказывать поддержку родственникам политических заключенных.

Парламентская ассамблея и Комитет министров Совета Европы должны публично заявить об отсутствии сотрудничества Азербайджана с механизмами Совета Европы, считают авторы документа.

"Кроме того, если не произойдет никаких изменений, продолжать отказывать в ратификации полномочий азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ, пересмотреть соответствующим образом план действий Совета Европы для Азербайджана на 2022–2025 годы с четким порогом для улучшения прав человека и призвать Генерального секретаря (Совета Европы) начать официальное расследование в отношении реализации Азербайджаном Европейской конвенции о правах человека", - призвали члены ICDR и фонда "Форум 2000".

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Авторы заявления призывают представителей ЕС и США "использовать уникальную возможность дискуссий COP29, чтобы привлечь международное внимание к нарушениям прав человека в Азербайджане, настаивать на свободном и неограниченном представительстве гражданского общества в этой конвенции мирового значения".

"Мы призываем всех делегатов COP29 публично выступить за освобождение всех политических заключенных, осудить ситуацию с правами человека в Азербайджане и подавление голосов оппозиции, которые в противном случае могли бы принять участие в дискуссиях COP29", - говорится в заявление ICDR и фонд "Форум 2000".

Документ подписали руководители более 20 организаций и активистов гражданского общества из Азербайджана, России, США, Чехии, Грузии, Сербии, Чили, Японии, Зимбабве, Аргентины, Франции, Нидерландов, Индии, Конго, Боливии.

Международная коалиция за демократическое обновление (International Coalition for Democratic Renewal - ICDR) — это глобальная инициатива группы активистов и политиков, обеспокоенных расширением власти и влияния авторитарных режимов и одновременным ослаблением демократических систем. ICDR стремится подтвердить основополагающие принципы демократии, перейти в наступление против авторитарных противников демократии и продемонстрировать солидарность с храбрыми людьми, которые борются за свободы в недемократических системах по всему миру. "Форум 2000" был основан в 1996 году как совместная инициатива покойного президента Чехии Вацлава Гавела, японского филантропа Ёхея Сасакавы и лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля. Фонд Форум 2000 продолжает наследие Вацлава Гавела, поддерживая ценности демократии и уважения прав человека, помогая развитию гражданского общества и поощряя религиозную, культурную и этническую терпимость. Он предоставляет платформу для мировых лидеров, а также мыслителей и смелых людей из всех областей деятельности для открытого обсуждения и обмена этими критическими вопросами, говорится на сайте "Форума 2000".

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

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