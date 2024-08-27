Азербайджанский активист Акиф Гурбанов номинирован на премию Вацлава Гавела

27 августа 2024, 22:36

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Находящийся в Азербайджане под арестом активист и оппозиционный политик Акиф Гурбанов номинирован на премию Вацлава Гавела. В шорт-листе кандидатов на эту награду – еще один представитель Южного Кавказа, грузинская фемен-активистка Бабуца Патарая.

Как писал "Кавказский узел", арестованному в Баку председателю правления "Платформы III Республики" Акифу Гурбанову не разрешили встречу с родственниками и не позволили позвонить домой. Это ограничение прав Гурбанова связано с публикацией его речи, в которой он раскритиковал власти Азербайджана и методы силовиков, указали соратники активиста. Акифу Гурбанову угрожают пытками, требуя прекратить во время выступлений в суде критиковать власти Азербайджана, угрозы поступили и другим обвиняемым по делу, сообщили соратники Гурбанова 4 июня.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, которая присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, 27 августа объявила шорт-лист кандидатов на награду 2024 года, сообщила сегодня пресс-служба Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На встрече в Праге комиссия, состоящая из независимых деятелей в области защиты прав человека и возглавляемая президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, решила включить в шорт-лист следующих трех номинантов - азербайджанского активиста Акифа Гурбанова, Марию Корину Мачадо из Венесуэлы и представителя Грузии Бабуцу Патараю.

Гурбанов является правозащитником, политическим активистом и активным членом гражданского общества Азербайджана. Он соучредитель Института демократических инициатив (ИДИ) и “Платформы III республики”. Гурбанов был арестован в марте 2024 года в ходе волны арестов журналистов и активистов в стране, далее отмечено в сообщении ПАСЕ.

Мария Корина Мачадо - правозащитник из Венесуэлы, соучредитель венесуэльской волонтерской гражданской организации «Súmate» за гражданскую и политическую свободу, права и гражданское участие.

Бабуца Патарая (также упоминалась в СМИ как Байя Патарая) - феминистская активистка и адвокат по правам человека в Грузии. Она является директором НПО "Sapari", занимающейся правами женщин и оказывающей поддержку жертвам насилия с 2013 года.

Победитель премии Гавела за 2024 год будет объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 30 сентября. Премия имени Вацлава Гавела в области прав человека вручается каждый год ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Хартии 77. Она состоит из суммы в 60 000 евро, кубка и диплома.

Премия вручается с 2013 годна. Ее лауреатом уже становился представитель Азербайджана. В 2014 году награда была вручена находящемуся в тюремном заключении правозащитнику Анару Мамедли, который сейчас вновь оказался за решеткой.

Соратник Гурбанова, член правления "Платформы III республики" Самед Рагимли считает вполне закономерным и справедливым решение о номинировании азербайджанского активиста. "Акиф Гурбанов много лет своей жизни посвятил развитию гражданского общества Азербайджану. Будучи членом ЦИК, он был единственным, кто не закрывал глаза на фальсификации выборов. Основанный им Институт демократических инициатив сыграл важную роль в подготовке в Азербайджане плеяды независимых юристов, адвокатов, журналистов. Акиф активно участвовал в создании нашей “Платформы III республики”, которая ставит целью трансформации Азербайджана из авторитарной системы в демократическое государство. Именно за все эти усилия он был арестован по абсолютному сфабрикованному и политически мотивированному обвинению", - сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, он подчеркнул, что номинирование Гурбанова на авторитетную международную премию повысит внимание в мире не только к его делу, но и других журналистов и активистов в Азербайджане, арестованных по ложным обвинениям.

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