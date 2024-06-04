Соратники заявили об угрозах Акифу Гурбанову в бакинском СИЗО

04 июня 2024, 16:44

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Главе "Платформы III Республики" Акифу Гурбанову угрожают пытками, требуя прекратить во время выступлений в суде критиковать власти Азербайджана, угрозы поступили и другим обвиняемым по делу, сообщили соратники Гурбанова.

Как писал "Кавказский узел", арестованному в Баку председателю правления "Платформы III Республики" Акифу Гурбанову не разрешили встречу с родственниками и не позволили позвонить домой. Это ограничение прав Гурбанова связано с публикацией его речи, в которой он раскритиковал власти Азербайджана и методы силовиков, указали соратники активиста.

6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV (Фарид Исмаилов, Эльмир Аббасов, Мушвиг Джаббар), а также три сотрудника Института демократических инициатив (Рамиль Бабаев, Али Зейнал и Илькин Амрахов) заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. Он также стал подозреваемым по делу о контрабанде валюты. Гурбанов заявил, что силовики подбросили деньги во время обыска. Вечером 8 марта Гурбанов, Джаббар, Бабаев, Зейнал и Амрахов были арестованы на четыре месяца.

"Платформа III Республики" сегодня выступила с заявлением, в котором говорится об угрозах в Бакинском СИЗО-1 главе этой организации Акифу Гурбанову, после того как было распространено его заявления с критикой в адрес властей.

В частности, как утверждается в заявлении структуры, "высокопоставленный государственный чиновник, явившись в СИЗО, потребовал от Акифа Гурбанова прекратить выступления, в том числе с упоминанием имени главы государства, в свою защиту в судах". В противном случае, далее говорится в документе, Гурбанову "пригрозили плохим обращением и даже пытками". Одновременно незаконно арестованные по этому делу другие лица, связанные Toplum TV и Институтом демократических инициатив (ИДИ) были подвергнуты угрозам со стороны руководства СИЗО, говорится в заявлении Платформы III Республики. Им пригрозили, что их положение ухудшится, если Гурбанов продолжит подобные выступления в суде.

Общественно-политическую структуру "Платформа III Республики" учредила в декабре 2023 года группа азербайджанских активистов. 18 декабря 2023 года "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО. О тех, кто стоит у истоков нового движения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Платформа заявляет, что "угрозы против критически настроенных к власти лиц заключаются уже не только в открытии политически мотивированных уголовных дел и продлении срока их ареста". "Политзаключенные даже в СИЗО и исправительных учреждениях сталкиваются с угрозами плохого обращения и пыток", - далее сказано в заявлении.

"Угроза пыток уже само по себе является унижающим достоинство обращением и нарушает обязательства Азербайджана в рамках подписанных страной международно-правовых документов, и в частности статью 7 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, статью 3 Европейской конвенции прав человека, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член правления Платформы Самед Рагимли.

Авторы заявления призвали власти Азербайджана "положить конец бесчеловечному обращению с политзаключенными и немедленно освободить их", а расположенные в Азербайджане международные организации и посольства - предпринять меры в рамках их мандата для прекращения беспощадного обращения с Акифом Гурбановым и арестованных по его делу других лиц. "В Азербайджане и ранее имели место случаи угроз физической расправы с находящимися в заключении политиками. В частности, такое случалось в местах отбывания наказания. К примеру, таким угрозам подвергался лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов за то, что отказывался писать прошение о помиловании. Однако, насколько я знаю впервые, подобной угрозе подвергается подследственный в СИЗО за выступление в свою защиту, в котором он описывает политический контекст своего дела. Более того, угрозам подвергнуты и другие лица, которые в общем-то не имели отношения к изложению Гурбановым личной позиции. Это очень тревожная тенденция. Раньше в СИЗО имели место случаи необоснованного лишения телефонных разговоров, встреч, но прямых угроз насилия, да еще высокопоставленным чиновником, который незаконно вошел в учреждение, не было", - сказал Рагимли, также являющийся экспертом в области права и руководителем Центра права "Защитник".

При этом, по его словам, в данном случае обращаться в ЕСПЧ с просьбой срочного рассмотрения будет сложно. "ЕСПЧ рассматривает срочные обращения, если есть доказательная база угроз физической безопасности, здоровью и жизни заявителей. По Азербайджану ЕСПЧ применял срочные обеспечительные меры в 3-4 случаях и они касались оказания медицинской помощи и лечения заключенных. В данном случае, срочно собрать доказательную базу будет сложно", - сказал Рагимли.

Гурбанов имеет право обратиться в прокуратуру или суд для расследования жалобы, подчеркнул Рагимли. "Теоретически, если будет проведено объективное расследование, доказать факт угроз будет не сложно. СИЗО нашпиговано камерами видеонаблюдения. Все входящие люди попадают на камеры. Также на видео записываются вывод заключенных из камер, их движение по коридорам. Помимо того, могут быть допрошены надзиратели, арестанты. Но в реалиях Азербайджана, когда правоохранительные и судебные органы подчинены политической власти, такое расследование никто не станет проводить. А вот на это в перспективе в ЕСПЧ можно подать жалобу и ставить вопрос о нарушении прав по статье 3 (запрет пыток), статье 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статье 13 (эффективные средства юридической защиты ) и др. ст. Европейской конвенции прав и свобод человека", - сказал Рагимов.

Он отметил, что Гурбанов после публикации его заявления ни разу не звонил, и не имел свиданий с родными. "1 июня ему не дали свидания с родными, многие принесенные ему продукты, а также ему книги не дали. В тот же день, он должен был звонить, но не позвонил. Следующая встреча 8 июня должна быть. Телефонные разговоры у него дважды в неделю – в субботу, и еще в один день, но я точно, не знаю в какой. Факт в том, что Гурбанов последнюю неделю не звонил. Связь с него была с адвокатом только 3 июня, когда фигуранты «дела Toplum TV» были привезены в апелляционный суд для рассмотрения жалоб на арест имущества Toplum TV, ИДИ и Платформы III Республики. Мы беспокоились, что Акифа могут посадить в карцер. Но на вчерашний день этого не было. В ближайшие дни адвокат планирует посетить Гурбанова"", - сказал Рагимли.

Адвокат Гурбанова Шахла Гумбатова оказалась недоступна для комментариев.

Правозащитная организация "Линия защиты" выступила с заявлением, в котором выразила глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозах в СИЗО Гурбанову и другим арестованным по его делу лицам. Организация решительно осудила «репрессивные действия правящих кругов», призвало правительство уважать права и свободы, гарантированные Конституцией и Европейской Конвенцией и немедленно освободить Гурбанова и еще 300 политзаключенных.

"Акиф Гурбанов всего лишь дал развернутый ответ на клеветническую кампанию в его адрес, исходящую из официальных кругов. Он выразил отношение к обвинениям в его адрес, утверждениям о незаконном происхождении его имущества. Он выразил мнение, что подвергся аресту из-за своей активной гражданской позиции и политической деятельности. За это он осудил репрессивную политику руководства страны и сравнил нынешний политический климат в стране со сталинской эпохой, а действиями правоохранительных органов современного Азербайджана методами НКВД. То есть, человек хотел донести до общественности свою позицию и причины своего ареста. За это помимо необоснованного ареста, еще лишили встреч с родными, телефонных разговоров, а еще и подвергли угрозам пыток. Более того, угрозам были подвергнуты и другие арестованные по этому делу, которые не имели отношение к заявлению Гурбанова", - сказал исполнительный директор организации Руфат Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

28 мая на странице "Платформы III Республики" в Facebook* было опубликовано "выступление Акифа Гурбанова в апелляционном суде". Когда именно состоялось это выступление, в публикации не уточняется.

В своей речи Гурбанов отверг обвинение в контрабанде. "Этими репрессиями власти не только физически наказывают и преследуют нас, но и используют клевету, чтобы дискредитировать. Один из основных методов властей - держать общество в страхе, а самим превращать коррупцию и произвол в образ жизни. Они не думают о том, что будет завтра, и лишь полагаются на насилие, деньги и ложь, пытаясь обмануть людей", - заявил Акиф Гурбанов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам активиста, представителей властей "беспокоит доверие общества к оппозиции". "Поэтому своих оппонентов они пытаются уничтожить самыми грязными методами. Они арестовали не только меня, но и моих друзей, не имеющих никакого отношения к общественной работе. Это сделано с целью запугать наше окружение и общество в целом, чтобы ни у кого в будущем не возникало желания спорить с властями", - сказал Акиф Гурбанов.

Напомним, в ноябре 2023 года провластное агентство Report в публикации "США обновляют свои провокационные технологии: формируются компактные оперативные группы" утверждало, что американские институты используют местные НПО и медиа в Азербайджане для воздействия на политические процессы в стране. Среди таких структур указывалось и Toplum TV. "Редакция Toplum TV размещена в офисе "Института демократических инициатив" (ИДИ), что позволяет координировать Toplum TV с ИДИ. Основатель "Института демократических инициатив" - Акиф Гурбанов. Эта организация также зарегистрирована в Грузии как "независимая неправительственная организация", - говорилось в публикации.

Получить комментарии в связи с заявлением об угрозах Гурбанова и ограничениях его прав в отделе общественных связей Пенитенциарной службы не удалось.Около полудня в ведомстве рекомендовали направить письменный запрос, однако к 16.00 (15.00 по мск) ответа не последовало.

Днем ранее, Пенитенциарная служба опровергла информацию об ограничении прав Гурбанова на свидания и телефонные разговоры с родными. "Ограничений на телефонные звонки и свидания у задержанного Акифа Гурбанова нет, ему созданы условия для встреч с членами семьи, телефонные звонки, получение передач из дома в количестве, предусмотренных законодательством", - цитирует ведомство агентство Turan 3 мюня.

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