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17:00, 26 октября 2024

Представитель США потребовал от Баку снять ограничения с Ибадоглу

Губад Ибадоглу. Фото: https://report.az/ru/proisshestviya/gubad-ibadoglu-pereveden-v-bakinskij-sledstvennyj-izolyator

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Посол США после посещения находящегося под домашним арестом Губада Ибадоглу призвал власти Азербайджана снять с ученого все ограничения. МИД Азербайджана расценил заявление посла как вмешательство во внутренние дела страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу в связи с ухудшением состояния прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

17 апреля следствие по делу Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана.

Посол США в Азербайджане Марк Либби 25 октября встретился с Губадом Ибадоглу и "выразил обеспокоенность состоянием его здоровья", сообщила дипмиссия на своем аккаунте в социальной платформе X. "Соединенные Штаты призывают Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, снять ограничения с доктора Ибадоглу и освободить всех несправедливо арестованных", - говорится в публикации.

Сообщение о встрече американского дипломата с Ибадоглу и комментарий посольства вызвали негативную реакцию официального Баку. «Соединенные Штаты не имеют права эксплуатировать и искажать вопросы прав человека в качестве средства вмешательства во внутренние дела, процесс расследования и независимости судебной системы», - написал в X официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В Азербайджане "полностью гарантируются основные права и свободы", подчеркнул он. «При этом, как и в США, граждане, отбывающие наказание за уголовные преступления, без какой-либо дискриминации подчиняются требованиям соответствующих законов о режимах исполнения наказаний. Необоснованные требования освободить отдельных лиц, осужденных в соответствии с национальным законодательством компетентным судом по уголовным обвинениям, на основании политических предпочтений некоторых иностранных правительств и политиков, ставят под сомнение их истинную приверженность верховенству права», - написал представитель МИД.

Позицию Баку раскритиковал сокоординатор союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане" Эльшан Гасанов, заметив, что вопросы прав человека не относятся к категории «внутренних дел» отдельных государств.

"Незыблемость прав и свобод человека закреплены во Всеобщей декларации прав человека ООН, в Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ от 1975 года. Именно для международного контроля за правами человека ОБСЕ учредила БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека). То есть само функционирование этого института означает добровольные обязательства стран ОБСЕ, включая Азербайджан, быть открытым к сотрудничеству в области международного контроля за соблюдением прав человека", - пояснил правозащитник корресподенту "Кавказского узла".

Суды Азербайджана зависимы от политической власти

Апеллирование властей Азербайджана к принципам «невмешательства в независимость судебной системы» несостоятельно, заявил Гасанов. "Ибо суды Азербайджана зависимы от политической власти, и свидетельство тому - признание ЕСПЧ в десятках решений о неправомерности приговоров в отношении политзаключенных в Азербайджане", - сказал он.

Гасанов отметил, что азербайджанские правозащитники также присоединяются к призывам об освобождении «несправедливо арестованных». «Международные организации и западные правительства дипломатично используют понятие «несправедливо арестованные», а мы открыто заявляем, что это политзаключенные и их число сегодня в Азербайджане достигает почти 320», - сказал он.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы, в сентябре в список политзаключенных вошли имена 319 человек. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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