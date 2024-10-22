Родные сообщили об ухудшении состояния Губада Ибадоглу

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Ученый-экономист Губад Ибадоглу в связи с ухудшением состояния прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции, рассказал его брат. Суд дважды отказался принять ходатайства о выезде Ибадоглу для лечения за пределы Азербайджана, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. 19 сентября члены фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента призвали власти Азербайджана закрыть дело в отношении Ибадоглу. 8 октября близкие Ибадоглу сообщили об ухудшении его здоровья. За особый вклад в защиту прав человека Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 17 октября он был включен в список из трех финалистов премии, о присуждении которой будет объявлено 24 октября.

Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД Азербайджана не может представить никаких доказательств вины Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил его адвокат. Срок домашнего ареста Ибадоглу истек, и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали ранее его близкие.

В конце прошлой недели у ученого-экономиста Губада Ибадоглу внезапно усилились боли в груди и спине, в связи с чем он обратился к кардиологу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат ученого Галиб Байрамов.

"У моего брата аневризма аорты, он нуждается в срочной и сложной хирургической операции. С гарантированным успешным результатом она возможна в передовых международных клиниках. Однако из-за запрета покидать страну Губад не может выехать на операцию", - отметил Байрамов.

По его словам, в конце прошлой недели Ибадоглу сдал анализы крови и прошел эхокардиограмму.

"Мы получили результаты анализов. Они и заключение эхокардиограммы указывают на осложнение существующих болезней у Губада и возникновение новых проблем. "Эхокардиограмма подтвердила расширение за последние полгода диаметра аорты на 2 миллиметра. В медицине это считается ускоренным ростом и усиливает потребность в хирургической операции. Ибо у Губада уже до того диаметр аорты достиг 50 мм. Кроме того, исследование подтвердило ухудшение состояния клапанов сердца. Анализы крови выявили значительное снижение гемоглобина, ухудшились также показатели переносимости кислорода в крови. То есть эти показатели еще более ухудшились буквально за две недели после предыдущих анализов, выявивших снижение в крови также железа, эритроцитов", - далее отметил брат ученого.

Сам Ибадоглу рассказал, что новые медицинские обследования были вызваны физическим ухудшением его состояния.

В частности, по словам ученого, в последнее время у него усилились вялость, усталость, утомляемость, периодически происходят головокружения.

"Врачи объяснили эти изменения побочными эффектами лекарств, которые я принимаю в связи с проблемами с сердцем. Врачи назначили новый курс лечения. Однако, как признают сами медики, и новый курс не устранит причины недугов, а будет лишь купировать их последствия. Главная причина болезни в продолжающемся расширении аорты, что усиливает и ускоряет необходимость операции. Это очень сложная операция. Врачи, которые раньше консультировали меня за рубежом, рекомендуют провести операцию в одной из передовых международных клиник, специализирующихся в данной сфере. Я не хотел бы рисковать с операцией здесь по ряду причин, а за рубеж из-за уголовного дела меня не выпускают. Причем, следствие по нему приостановлено" - отметил Ибадоглу.

Он сказал, что его в последнее время беспокоят и другие проблемы со здоровьем.

"В последнее время мне стало трудно передвигаться. Меня мучают боли из-за протрузии, позвоночной грыжи и нервных судорог", - отметил ученый.

Адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что защита дважды обращались в Наримановский районный суд для предоставления Ибадоглу разрешения хотя бы на кратковременный выезд за рубеж для обследования, лечения и операции.

"Однако суд вообще не принял ходатайства в производство. Мы обращались апелляционный суд, но он не удовлетворил жалобы на эти решения. В условиях, когда следствие по делу Ибадоглу приостановлено на неопределенный срок, такое ограничение прав ученого незаконно", - сказал адвокат.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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