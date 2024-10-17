Ибадоглу номинирован на премию Сахарова

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За особый вклад в защиту прав человека азербайджанский ученый, антикоррупционный активист и политик Губад Ибадоглу номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. 19 сентября члены фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента призвали власти Азербайджана закрыть дело в отношении Ибадоглу. 8 октября близкие Ибадоглу сообщили об ухудшении его здоровья.

Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД Азербайджана не может представить никаких доказательств вины Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил его адвокат. Срок домашнего ареста Ибадоглу истек, и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали ранее его близкие.

Члены парламентских комитетов по иностранным делам и развитию Европарламента сегодня по итогам голосования выбрали троих финалистов Премии имени Сахарова "За свободу мысли" 2024 года. В списке номинантов – Губад Ибадоглу; лидер демократических сил в Венесуэле Мария Корина Мачадо и президент этой страны Эдмундо Гонсалес Уррутия, представляющие всех венесуэльцев, борющихся за демократию; палестинская ассоциация "Женщины за мир" и арабо-еврейская организация "Женщины Солнца".

Кандидатура Ибадоглу была выдвинута фракцией "Зеленые/Европейский свободный альянс", сказано в сообщении на сайте Европарламента, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Лауреат премии Сахарова будет выбран 24 октября. Победитель будет объявлен сразу на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Церемония награждения, которая предусматривает пожертвование в размере 50 000 евро для победителя, состоится во время декабрьского пленарного заседания в Страсбурге, сказано в сообщении.

Губад Ибадоглу выразил признательность европарламентариям за внимание к его делу.

"С самого начала моего преследования в Европарламенте уделяли внимание к несправедливости, с которой я столкнулся. Были обсуждения, резолюции. Сейчас я на свободе. Но мои права ограничены, я остаюсь подследственным, не могу выехать за рубеж для проведения сложной операции на сердце. Я также не могу продолжить научно-педагогическую деятельность несмотря на приглашения со стороны вузов Великобритании и Германии. Надеюсь, что номинирование меня на премию академика Андрея Сахарова вновь повысит внимание не только к моему делу, но и в целом проблеме политзаключенных в Азербайджане", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ибадоглу заявил, что его права должны быть полностью восстановлены. "Я призываю и в то же время присоединяюсь к призыву местных и международных организаций освободить политзаключенных в Азербайджане и потребовать прекращения репрессий подчеркнул он.

Напомним, премией Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова с 1988 года награждаются лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Номинантов на премию выдвигают парламентские фракции или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей. Денежный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро.

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