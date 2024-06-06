Активисты в Бонне напомнили о преследовании Ибадоглу

06 июня 2024, 17:38

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Представители неправительственной организации Global Witness привлекли внимание участников конференции в Бонне по климатическим изменениям к преследованию азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники. Международная правозащитная организация в письме президенту Азербайджана призвала остановить уголовное преследование Ибадоглу и позволить ему получить помощь врачей за границей. Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД не может предоставить никаких доказательств вины Губада Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил адвокат. Срок домашнего ареста Ибадоглу истек и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали его близкие.

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

В рамках проводимой 3-13 июня Боннской конференции по климатическим изменениям(Bonn Climate Change Conference) выражена поддержку Ибадоглу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

По его словам, на фасаде гостиницы Marriott, в которой размещены участники конференции в ночное время включается световая иллюминация с изображением портрета ученого с надписью «Free Gubad» («Свободу Губаду!»), фото портрета ученого на здании гостиницы Байрамов опубликовал на своей странице в Facebook*.

Инициатором этой акции выступила международная неправительственная организация Global Witness (Глобальный свидетель), сказал Байрамов.

Global Witness — международная неправительственная организация, ставящая своей целью борьбу с нарушениями прав человека странами, экспортирующими природные ресурсы.

Байрамов отметил, что Ибадоглу как эксперт по экономическим вопросам является участником многих международных инициатив прозрачности, и эти структуры с самого начала уголовного дела выступали за освобождение ученого и политика.

Байрамов подчеркнул, что Боннская климатическая конференция является традиционной и проводится в 60-й раз. Она объединяет страны, подписавшие Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)."Боннская климатическая конференция служит важнейшим связующим звеном между международными климатическими конференциями COP28 в Дубае и COP29 в Азербайджане, а ее результаты являются основой для следующего раунда глобальных переговоров по климату", - сказал Байрамов.

COP29 рассматривается правительством Азербайджана как важная возможность сформировать позитивный имидж страны как ответственного участника международного сообщества по борьбе с глобальными вызовами

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, акция в поддержку Ибадоглу на полях конференции в Бонне является посылом Баку как хозяину COP29 в ноябре этого года о желании участников международного климатического сотрудничества видеть Ибадоглу к форуму полностью свободным, то есть снятия с него всех обвинений.

"COP29 рассматривается правительством Азербайджана как важная возможность сформировать позитивный имидж страны как ответственного участника международного сообщества по борьбе с глобальными вызовами. Однако достижение этой цели вряд ли будет полным, если не будут освобождены из тюрем и полностью освобождены от уголовной ответственности лица, аресты которых вызвали обеспокоенность международной демократической общественности", - сказал Джуварлы.

Участие гражданского общества находится в центре внимания Глобальной конференции ООН по изменению климата (COP 29), которую Азербайджан проведет в ноябре, ранее заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) Петер Стано. "COP 29 – это возможность для Азербайджана подтвердить свою приверженность своим обязательствам по международному праву и создать условия для работы свободного и независимого гражданского общества. Это также соответствует обязательствам Азербайджана как члена Восточного партнерства, подтвержденным в Декларации саммита Восточного партнерства в декабре 2021 года EEAS. Европейский союз привержен продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым направлениям нашего сотрудничества, включая права человека и верховенство закона, на благо всех людей в Азербайджане", – отметил пресс-секретарь EEAS. Власти Азербайджана сочли это заявление Евросоюза предвзятым и неприемлемым.

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»