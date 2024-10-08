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14:09, 8 октября 2024

Близкие Ибадоглу сообщили об ухудшении его здоровья

Губад Ибадоглу. Фото: .zerkalo.az https://m.zerkalo.az/gubad-ibadoglu-arestovan/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лечение ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу после освобождения из-под стражи не дает эффективных результатов. Он нуждается в сложной хирургической операции на сердце в Европе, но следствие не выпускает его из страны, рассказал брат ученого.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. 19 сентября члены фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента призвали власти Азербайджана закрыть дело в отношении Ибадоглу.

Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД Азербайджана не может предоставить никаких доказательств вины Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил его адвокат.  Срок домашнего ареста Ибадоглу истек, и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали ранее его близкие.

Согласно последним анализам, показатели состояния здоровья Губада Ибадоглу вновь ухудшились, сообщил его брат Галиб Байрамов.

"После того, как Губада перевели под домашний арест, он регулярно проходил медицинские обследования и получал лечение. Ему был назначены целый ряд лекарств для предотвращения прогресса болезней сердца. Однако они оказали побочные действия на другие органы", – написал на своей странице в соцсети Facebook* Байрамов, публикацию которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Последние результаты анализов свидетельствуют о существенном уменьшении ниже нормы гемоглобина, эритроцитов, железа и других смежных показателей, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Это у Ибадоглу вызывает общую слабость, недомогание. Врачи назначили новый курс лечения. К сожалению, нет уверенности, что и этот цикл лечения будет эффективным, ибо он назначен для борьбы не с причинами, а последствиями болезни", – отметил Галиб Байрамов.

По его словам, главная проблема со здоровьем у Ибадоглу связана с его сердцем, и в частности аневризмой аорты. "Губад нуждается в сложной хирургической операции, которая возможна в передовых клиниках Европы. Но из-за запрета следствия на выезд, он не может выехать на лечение и операцию. Дальнейшее затягивание с операцией может иметь необратимые последствия", – подчеркнул брат Губада Ибадоглу.

Сам Ибадоглу также указал на необходимость операции на сердце. "Мне предстоит тяжелая операция на сердце в связи с аневризмой аорты [выпячивание стенки кровеносного сосуда]. Она у меня достигла критических масштабов. Согласно медицинским предписанием если аорта расширяется и диаметр достигает 5 сантиметров, это критический предел, за которым может последовать разрыв. У меня уже она достигает 52 миллиметров", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ибадоглу отметил, что ему предстоит сложная операция, а в Азербайджане нет специалистов высокого уровня для ее проведения. "С другой стороны, это вопрос доверия. Когда я был в заключении в ходе обследований врачи в заключениях скрывали размер аневризмы… Но за рубежом есть передовые клиники, где успешно проводят такие операции. Но меня не выпускают из страны", – добавил он.

Лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия отметил, что следствие по его делу приостановлено на неопределенный срок. "Мы обращались в суд, чтобы сняли запрет на выезд для лечения, но тщетно", – рассказал Ибадоглу.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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