Европарламентарии потребовали прекратить преследование Ибадоглу

19 сентября 2024, 11:56

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Члены фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента призвали власти Азербайджана закрыть дело в отношении лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу, обвиненного в фальшивомонетничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. 6 июня представители неправительственной организации Global Witness привлекли внимание участников конференции в Бонне по климатическим изменениям к преследованию Ибадоглу.

Следствие по делу Ибадоглу продлено до максимально возможных 13 месяцев. МВД Азербайджана не может предоставить никаких доказательств вины Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил его адвокат. Срок домашнего ареста Ибадоглу истек и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали его близкие.

Представители социал-демократической фракции Европейского парламента – Прогрессивного альянса социалистов и демократов – 18 сентября встретились с дочерью Губада Ибадоглу – Жалей Байрамовой, и обсудили возбужденное в отношении ее отца уголовное дело.

Во встрече, в частности приняли участие Рафаэль Глкюсман, Пьер Жуве, Франсуа Кальфон, Мюриэль Лоран, Жан-Марк Жермен, Эмма Рафович, Хлоя Ридель и Эрик Саржакомо, говорится на сайте Делегации социальных и экологических левых, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Это заявление было принято после встречи группы членов делегации с дочерью политика Жалей Байрамовой. "Доктор Ибадоглу глубоко исследовал темные связи между индустрией ископаемого топлива и политической элитой Азербайджана, а также практику отмывания денег, связанную с этими незаконными газовыми и нефтяными контрактами", – сказано в заявлении.

Авторы заявления выразили глубокую обеспокоенность по поводу ситуации Ибадоглу – решительного сторонника прозрачности и борьбы с коррупцией, сказано в сообщении.

Европарламентарии потребовали снять с Ибадоглу все обвинения и освободить его, чтобы он мог получить остро необходимую ему медицинскую помощь. "Состояние его здоровья требует неотложной медицинской помощи. Власти Азербайджана должны разрешить Ибадоглу покинуть страну для лечения за границей", – сказано в заявлении.

Его авторы указали, что в преддверии COP29 в Баку призывают ЕС и глав государств и правительств поставить на первое место вопросы прав человека в дипломатической повестке дня. "Мы еще раз призываем к немедленной приостановке газового партнерства, заключенного между ЕС и Баку, что прямо противоречит нашим климатическим амбициям и нашим фундаментальным принципам", – подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления также призвали власти Азербайджана освободить всех политических заключенных.

Сам Губад Ибадоглу отметил, что, хотя следствие в отношении него приостановлено, но обвинение не снято. "Нам постфактум заявили, что 29 июля следствие оказывается было "приостановлено" на неопределенное время. При этом я остаюсь в статусе обвиняемого, дважды в неделю я хожу в полицию отмечаться", – пояснил Ибадоглу корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти Азербайджана на многочисленные призывы международных структур по его делу не проявляют реакции.

Ибадоглу добавил, что продолжает лечение. "У меня целый ряд проблем со здоровьем, которые усугубились в заключении. Я хожу на лечение. Однако есть проблемы, которые требуют хирургического вмешательства. Мне предстоит тяжелая операция на сердце в связи с аневризмой аорты [выпячивание стенки кровеносного сосуда]. Это сложная операции и в Азербайджане нет специалистов для ее проведения. За рубеж меня не выпускают. Мы обращались в суд, чтобы сняли запрет, но тщетно", – сказал Ибадоглу.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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