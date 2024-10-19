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13:02, 19 октября 2024

Бахруз Самедов отозвал жалобу на бездействие прокуратуры

Бахруз Самедов у здания суда в Баку 5 сентября 2024 года. Скриншот со страницы журналистки Ульвии Али в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

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Арестованный в Баку политолог Бахруз Самедов временно отозвал свою жалобу на бездействие прокуратуры, не расследовавшей его заявление о давлении силовиков. При этом Самедов призвал общественность выступить в его защиту на климатическом форуме COP29.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний докторант факультета социальных наук Карлова университета в Праге Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. После задержания Бахруз Самедов пожаловался на давление силовиков, и суд принял решение передать эту информацию на расследование в прокуратуру.

По версии следствия, Самедов по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. При этом Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Ученый не признает себя виновным и считает, что его преследуют за антивоенные призывы.

Политолог Бахруз Самедов временно отозвал свою жалобу на прокуратуру в связи с бездействием по поводу его заявления о физическом давлении на него со стороны силовиков после задержания. При этом, он призвал общественность выступить в его защиту на COP29.

18 октября в Сабаильском райсуде Баку состоялось рассмотрение жалобы Бахруза Самедова на отсутствие результатов расследования по его заявлению о физическом давлении на него со стороны силовиков после задержания, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"23 августа при избрании меры пресечения в отношении Самедова он пожаловался на некоторое давление на него после задержания. Сабаильский суд тогда принял решение передать информацию на расследование в прокуратуру. Но прошло около двух месяцев, и никакого расследования не было проведено, и мы в связи с бездействием прокуратуры подали жалобу в суд. Но вчера [18 октября] мы решили пока отозвать жалобу и подождать еще немного. Если жалоба на давление Самедова вновь не будет расследована или расследование будет формальным и неэффективным, то мы вновь обратимся в суд. Такое право у нас есть по закону", - рассказала она, добавив, что Самедов сохраняет бодрость духа и настроен отстаивать свою невиновность на следствии и в суде.

Когда Бахруза Самедова заводили в здание суда, он крикнул в сторону журналистов и активистов на английском языке: «Поддержите меня на COP29», передал Meydan TV, телесюжет которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение саммита COP29 в Баку. Климатическая конференция начнется 11 ноября и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, арестованных в преддверии COP29, заявили в июле правозащитники.

По мнению бабушки Самедова Зибейды Османовой, обращение ее внука было адресовано демократической общественности Азербайджана и мира. «Мой внук ни в чем не виновен. Он всего лишь выступал за мир между народами. Поэтому многочисленные гости на этой климатической конференции должны увидеть за фасадом красивых деклараций в защиту природы, экологии также подавление голосов тех, кто пострадал за свои взгляды», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Сабаильского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отзыве Самедовым жалобы против прокуратуры. Представители Следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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